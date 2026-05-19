【5月26日（火）発売】DEAN ＆ DELUCAとBEAMS COUTUREとつくる使い込むほどに風合いが増す、ラタンとヌメ革のかごバッグ登場

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、5月26日（火）より、株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区）のBEAMS COUTURE（ビームス クチュール）とのコラボレーションにて「ラタンかごバッグ（保冷ポーチ付き）」を、DEAN & DELUCA公式オンラインストア、ビームス公式オンラインショップにて発売いたします。

特集ページ：https://x.gd/yfLWQ

今回のDEAN & DELUCAとBEAMS COUTUREとのコラボレーションは、「普遍的な美しさ」をテーマに、ラタンとヌメ革を組み合わせて仕立てたバッグです。丁寧に編み上げられたラタンのフォルムと、使い込むほどに風合いが増すヌメ革の持ち手が、落ち着いた品のある佇まいに仕上げています。

バッグの内側には、取りはずし可能な保冷ポーチを備え、日常の買い物から外出まで幅広いシーンに対応。軽やかに持てるSサイズと、荷物が増える日にも安心なMサイズの2サイズをご用意しました。

カジュアルにもきれいめにもなじむデザインと、使うほどに深まる素材の表情。日々の暮らしに寄り添いながら、長く使い続けることで自分だけの表情へと育っていくバッグです。

＜BEAMS COUTURE デザイナー 水上路美氏からメッセージ＞

今回は、「普遍的な美しさ」をテーマにデザインしました。日々の暮らしの中で自然に使われながら、時間とともに少しずつ表情を変えていくものに惹かれています。使い込むことでその人の一部のようになっていく、そんな存在を目指しました。

装いを選ばず、どんなシーンにもなじみながら、持つ人の時間に寄り添っていく。日常の延長にありながら、ふとした瞬間に特別さを感じられるようなバッグになればうれしく思います。ものを選ぶ時間を大切にされている方に、このバッグが届くことを願っています。

TOPICS.1 丁寧な手仕事が美しい、大人のラタンバッグ

ラタンを丁寧に編み上げた、美しいフォルムが印象的なバッグは、自然素材ならではの軽やかさに、ヌメ革の持ち手とロゴを組み合わせることで、落ち着いた品のある佇まいに仕上げています。内側には、クロスをふわりとかけたようなあしらいで、中身が見えにくい仕様に。見た目の美しさと実用性を兼ね備えながら、カジュアルな装いにも、きれいめなスタイルにも自然になじむバッグです。

TOPICS.2 使い方に寄り添う、しなやかな2WAY仕様

取り外し可能な保冷ポーチ付きの2WAY仕様で、これからの季節、日常の買い物からお出かけまで幅広く活躍します。また、ベルトの長さを調整することで、肩掛けでも手持ち両方で使えるのも魅力です。

TOPICS.3 時間とともに変わる、ヌメ革の魅力

持ち手とロゴに使用したヌメ革は、使い込むほどに色艶が増し、表情が変化していきます。ラタンとレザーの組み合わせは、時間とともにその魅力を深め、長く使うほどに自分だけの風合いへと育っていきます。

DEAN & DELUCA｜BEAMS COUTURE ラタンかごバッグ（保冷ポーチ付き）

画像左：Mサイズ \28,600（税込）/ 画像右：Sサイズ \25,300（税込）

素材

本体：天然草木（ラタン） 皮革部分：牛革

別布：コットン100% 保冷バッグ：コットン100%

サイズ

Sサイズ：本体 高さ 21cm × 幅 33cm × 奥行き 17.5cm（持ち手27～39.5cm）/ 保冷バッグ 高さ 16.5cm × 幅 29cm × 奥行き 9cm

Mサイズ：本体 高さ 27cm × 幅 47cm × 奥行き 17.5cm（持ち手49～62.5cm）/ 保冷バッグ 高さ 22.5cm × 幅 41cm × 奥行き 9cm

※手編み商品のため個体差が生じ、多少寸法に誤差がございます

BEAMS COUTURE（ビームス クチュール）

デッドストック品のリメイクにおける手仕事と、様々なクリエイターやブランドとのコラボレーションワークが特徴のレーベルで、〈keisuke kanda（ケイスケ カンダ）〉の神田恵介をクリエイティブディレクターに迎え、2017年にスタートした。デザイナーは、〈Ray BEAMS（レイ ビームス）〉でキャリアを積んだ水上路美が勤め、ロマンチック且つユニークなコレクションを展開している。

オフィシャルサイト：https://www.beams.co.jp/beamscouture

インスタグラム： https://www.instagram.com/beams_couture/

DEAN & DELUCA｜BEAMS COUTURE ラタンかごバッグ（保冷ポーチ付き）

販売概要

□販売期間

2026年5月26日（火）～なくなり次第終了

※販売開始時間：11時～（システムの都合上、在庫反映にお時間がかかる場合がございます）

□取扱店舗

・DEAN & DELUCAオンラインストア

・ビームス公式オンラインショップ

※限定商品につき、購入制限がございます。詳細は商品ページにてご確認ください。

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア19店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと深化します。