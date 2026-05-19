FlashIntel Japan株式会社、社名を「FlashLabs株式会社」に変更

FlashIntel Japan株式会社

FlashIntel Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表：細井 洋一）は、グローバル本社の方針に基づき、社名を「FlashLabs株式会社」に変更いたしましたので、お知らせいたします。

この変更は、単なる営業支援ツールベンダーから、営業とカスタマーエクスペリエンス（CX）を自動化し、最終的には自律化へ導くAI応用研究所（Applied Research Lab）への進化を反映したものです。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた"Human-AI Hybrid"アプローチにより、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。

■ 背景・狙い

近年、企業の営業・マーケティング部門では、人手不足と市場競争の激化が深刻化しています。従来型のツールやプロセスでは、データ活用の限界や属人化により、成果の再現性や拡張性に課題を抱えるケースが増加しています。

こうした中、当社は創業以来、AI技術を活用した営業・CX領域のイノベーションに注力してまいりました。今回の社名変更は、単なるSaaSプロバイダーから、AI応用研究と実装を通じて企業の成長を支援する研究所へと進化する決意を示すものです。人を増やさずに売上創出・CXを拡張し、"現場実装"で成果に直結するソリューションを提供してまいります。

■ 社名変更の概要

旧社名：FlashIntel Japan株式会社

新社名：FlashLabs株式会社

本社所在地：東京都千代田区

代表者：細井 洋一

事業内容：営業・CX自律化AIソリューションの研究開発・提供

※グローバル本社（米国）も「FlashLabs」へリブランディングを実施しております。

参考：https://finance.yahoo.com/news/flashintel-rebrands-flashlabs-reflect-evolution-134800768.html

■ 顧客にもたらす価値

FlashLabsは、以下の価値を企業に提供します。

- 人を増やさず売上創出：AIエージェントが営業活動を自動化・自律化し、少人数でも高い成果を実現- Human-AI Hybridの実践：機械の速度・精度と人間の戦略的判断を融合し、従来手法を超える成果を創出- 現場実装で即成果：理論だけでなく、実際の営業・CX現場で使える実装力を重視- データドリブンな意思決定：リアルタイムデータとAI分析により、再現性の高い営業プロセスを構築- CXの拡張と自律化：カスタマーサポートやエンゲージメントをAIで拡張し、顧客満足度向上と効率化を両立

■ 主要製品・サービス

FlashLabsは、以下の製品群を通じて企業の営業・CX変革を支援します。

- FlashRev：営業プロセス自動化・最適化プラットフォーム- FlashAI：エンタープライズ向け音声AIプラットフォーム- GTM Super Agent：営業・マーケティング戦略を自律実行するAIエージェント- FlashClaw: 24時間365日パイプラインを構築する自律型AIエージェント

これらの製品は、単体でも、統合的にも活用可能であり、企業の成長ステージや課題に応じた柔軟な導入が可能です。

■ 今後の展開

FlashLabsは、今後も日本市場における営業・CX領域のAI応用研究と実装を加速してまいります。特に、中堅・大手企業を中心に、Human-AI Hybridモデルの普及と、自律型営業組織の実現を支援してまいります。

また、国内外のパートナー企業との連携を強化し、業界横断的なAI活用事例の創出にも注力する予定です。

■ 代表コメント

FlashLabs株式会社 代表 細井 洋一

「今回の社名変更は、私たちが目指す未来を明確に示すものです。FlashLabsは、単なるツールベンダーではなく、AI応用研究と実装を通じて企業の成長を支援する研究所です。機械の力と人間の知恵を融合させた"Human-AI Hybrid"により、営業・CX領域に新たな価値を創造し、お客様の成果に直結するソリューションを提供してまいります。今後とも、FlashLabsへのご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。」

■ FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた"Human-AI Hybrid"で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。FlashRev、FlashAI、GTM Super Agent, FlashClawなどの製品を通じて、人を増やさず売上創出・CXを拡張し、"現場実装"で成果に直結するソリューションを提供しています。

社名：FlashLabs株式会社（旧：FlashIntel Japan株式会社）

本社：東京都千代田区

代表者：細井 洋一

URL：https://www.flashlabs.ai/

■ 本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社

マーケティング部 小林 光喜

Email: koki.kobayashi@myflashcloud.com

URL: https://www.flashlabs.ai/