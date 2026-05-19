グローバル戦略を担うフラッグシップモデル「スキャントロニクス(R) CL4-SXR」が世界的デザイン賞「Red Dot Design Award 2026」を受賞

株式会社サトー

株式会社サトー（本社：東京都港区、以下「当社」）は、次世代産業用ラベルプリンター「スキャントロニクス(R) CL4-SXR」が、世界三大デザイン賞の一つである「レッドドット・デザイン賞2026（Red Dot Design Award 2026）」を受賞したことをお知らせします。

本商品は、操作性・保守性・環境配慮を追求するとともに、自社史上最速のラベル発行速度と高い印字精度を兼ね備えています。国内外の多様な現場ニーズに対応する次世代型モデルとして、国際的な評価を獲得しました。

なお、当社商品における「レッドドット・デザイン賞」の受賞は、2017年、2020年に続き3度目となります。

■ Red Dot Design Awardについて

「レッドドット・デザイン賞」は、ドイツのデザイン団体「ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）」が1955年から毎年主催する国際的なデザイン賞で、「プロダクトデザイン」、「ブランド＆コミュニケーションデザイン」、「デザインコンセプト」の3部門で構成されています。

https://www.red-dot.org/award

■受賞商品の概要 「スキャントロニクス(R) CL4-SXR」の主な特長

1. 現場の圧迫感を軽減する、機能的で柔らかなデザイン

産業用機器に求められる堅牢性を維持しつつ、アーチラインとオーバルサーフェス（楕円曲面）を融合。シャープさと柔らかさを併せ持つフォルムにより、現場空間へ自然に溶け込み、作業者の心理的な圧迫感を軽減します。

2. 直感的な操作を支えるユーザーインターフェース

情報の入力（操作系）と出力（発行系）を色分けした筐体設計に加え、大型タッチディスプレイを搭載。現場のニーズに合わせた画面カスタマイズが可能で、誰にとっても直感的な操作環境を提供します。

3. 稼働効率を最大化する高い生産性と保守機能

自社史上最速のラベル発行速度を実現し、業務効率を飛躍的に向上させます。また、オンライン保守対応や自己診断機能による予兆保守が可能で、現場の「止めない稼働」を強力に支援します。

4. 持続可能な社会への貢献（環境配慮設計）

筐体の一部に再生ABS樹脂を採用。さらに、従来はセットアップ時に廃棄されていた1枚目のラベルを無駄なく印字できる機能を搭載し、リソースの有効活用と環境負荷低減に貢献します。

商品名 ：スキャントロニクス(R) CL4-SXR（4インチモデル）

販売価格：オープン価格

発売時期：2026年1月26日より日本国内と海外で順次発売 ※海外発売は、海外地域の各ウェブサイトで順次公開。

商品情報：https://www.sato.co.jp/products/printer/cl4-sxr/

本商品に関するお客さまからのお問い合わせ：https://www.sato.co.jp/contact/

※「スキャントロニクス」は、株式会社サトーの登録商標です。

株式会社サトー 概要

あらゆるものを情報化して、社会のうごきを最適化する。サトーグループは、90を超える国・地域でビジネスを展開する創業1940年のグローバル企業グループです。バーコードやRFIDなどに代表される、自動で情報を認識・入出力するための技術（自動認識技術）を用いて、リアルな世界のあらゆるものを情報化し、その情報を活用することで、現場ごとに最適な課題解決の仕組みを提供しています（2026年3月末時点、連結売上高1,634億円）。

所在地 ：東京都港区芝浦3 丁目1 番1 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

代表者：代表取締役 社長執行役員 グループCEO 小沼 宏行

資本金 ：84億円（2026年3月31日現在）

企業HP：https://www.sato.co.jp/

事業内容：自動認識ソリューション商品（ラベルプリンター、RFIDプリンター、ラベル自動印字貼付機、ソフトウェア、シール・ラベル、RFIDタグ、ハンドラベラー等）の企画、開発、設計、製造、販売、保守。バーコードリーダー、RFIDリーダー、自動貼りロボットなど他社周辺機器を組み合わせた総合的なソリューションの企画提案。