セレッソ大阪スポンサーのラフリエ、公式HPでの紹介開始を機に関西の優良企業紹介サイト「選ばれる企業-関西100-」の認知拡大へ

【今回の趣旨】

株式会社ラフリエ

株式会社ラフリエ（本社：大阪市中央区、代表取締役：正木桂司）が運営する、関西の優良企業紹介サイト「選ばれる企業-関西100-」（2026年4月23日開設）が、この度、10年以上オフィシャルスポンサーを務めるプロサッカークラブ「セレッソ大阪」の公式ホームページ（パートナー紹介ページ）へ掲載されたことをお知らせいたします。

当社は2015年8月より長きにわたり、サポーターの皆様や地域社会へ貢献してまいりました。今回の公式HP掲載を契機に、より地域に根差した情報発信を行い、大阪・兵庫・京都など関西エリアの就職・転職活動中のユーザーやビジネスパーソンへダイレクトな価値を提供するとともに、同サイトの周知・認知拡大を強力に推進してまいります。

【関西の優良企業を特集する「選ばれる企業-関西100-」とは】

「選ばれる企業-関西100-」は、関西経済の発展に寄与し、永続的な成長を遂げる関西の優良企業100社および注目経営者を顕彰する推薦制ビジネスプラットフォームです。本選出は完全推薦制を貫いており、企業側からの公募・申請は原則として排し、本当に価値ある100社のみを掲載いたします。



独自の評価軸で選ばれた関西の社長・経営者の本質にインタビューで迫り、その知られざる経営哲学や企業の強みを余すことなくお届けするのが特徴です。

現在、私たちが自信を持って選出した関西（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山）の優良企業様・成長企業様のインタビュー記事を順次制作・公開しております。妥協のないクオリティと丁寧な発信を心がけているため、1社ずつの公開までにお時間をいただいておりますが、関西を代表する本物の企業のみを皆様にご紹介いたします。

関西の優良企業紹介サイト「選ばれる企業-関西100-」公式サイト(https://erabareru-kansai.com/)

【今後について】

当社は今後ますます、セレッソ大阪のオフィシャルスポンサーとしてセレッソ大阪を応援すると同時に、共にJリーグそして関西・大阪をさらに盛り上げるコンテンツや取り組みを強力に発信してまいります。

会社名：株式会社ラフリエ

代表取締役：正木桂司

所在地：大阪市中央区内本町1-3-5 いちご内本町ビル5階

ラフリエ公式サイト(https://www.laugh-lier.co.jp/)

関西の優良企業紹介サイト「選ばれる企業-関西100-」公式サイト(https://erabareru-kansai.com/)

〇主な受賞歴およびメディア掲載

・厚生労働省後援「BEST VALUE AWARD 2026」： 大阪企業として唯一の表彰(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000059862.html)

・過去2年連続「ホームページ制作デザイン 紹介したい会社 関西エリアNo.1」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000059862.html)

・「ホワイト企業認定」取得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000404.000039303.html)

・国際女性デー特別イベント 選ばれる企業が実践する、多様な人材が活躍できる職場づくりとは ――「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD 2026」受賞企業によるトークセッションレポート(https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/trend/44/)

・「日経WOMAN」掲載： 社員2名が取材を受けました(https://www.laugh-lier.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/160923_nikkei_woman_laughlier_compressed-1.pdf)