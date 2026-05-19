ママ向けアプリ「ママリ」が、企業の販促費を子育て世帯へ直接還元する新インフラを構築。Performance Media Networkとの連携によるレシート投稿型サービスをベータ版にて提供開始

～「家族を想うお買い物に、確かな報酬を。」クッキーレス時代の新たな購買データ活用と子育て支援を両立～

Connehito株式会社

「あなたの家族像が実現し続けられる社会へ」をビジョンに掲げるコネヒト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉井信一郎）は、日本最大級の子育て支援アプリ「ママリ」内にて、ユーザーが対象商品のレシートを投稿することで報酬（コイン）が還元される新機能（ベータ版）を、2026年5月13日（水）より提供開始いたしました。

本機能は、レシート買取アプリ等の運営で圧倒的な実績を持つWED株式会社とeギフトプラットフォーム事業を展開する株式会社ギフティが提供するプロモーションプラットフォーム（Performance Media Network）と連携して実現しました。メーカーや小売企業様に対し、精度の高い購買行動データに基づくママ層へのダイレクトな販売促進の場を提供するとともに、企業のマーケティング投資が直接「子育て世帯の家計支援（還元）」に繋がる、新しい社会課題解決型のプラットフォームを目指します。

■背景：約7,000人の声から見えた「ママの自己効力感の低下」

当社が定期的に実施している有効回答数約7,000人規模の『家族に関する全国調査』というユーザー調査において、子どもを産み育てる最大のハードルは「経済事由（物価高騰など）」であることが明らかになっています。

さらにユーザーの声を深掘りすると、自身の収入がない（または減った）ことによる「自己効力感の低下」や「自分にお金を使うことへの罪悪感」を抱えるママが多く存在します。一方で、ママたちは「子どもの肌に合うものを」「家族の健康に良いものを」と、日々悩みながら時間をかけて商品を選んでいます。

私たちは、この「家族を想って商品を選ぶ“見えない愛情のプロセス”」を肯定し、報酬という形で報いるため、「家族を想う買い出しに、確かな報酬を。」というコンセプトのもと本サービスを開発いたしました。

■参画企業様（メーカー・小売等）にとっての3つのメリット

■今後の展開と参画企業の募集

- ピンポイントで強力な購買促進（クッキーレス時代のデータ活用）：「ママリ」の月間アクティブユーザー（MAU）である子育て層に対し、直接的な購入の動機付けが可能です。レシートという確定的な購買証明に基づく完全成果報酬型（※条件による）で、精度の高い販促施策を実現します。- 「家族を応援する企業」としてのブランドリフト（CSV）：ユーザーに還元されるコインは、単なる「値引き」ではなく「家族を想う行動への報酬」として受け取られます。本サービスへの掲載自体が、子育て世帯の家計を直接支援する社会貢献イメージの植え付けとなり、ブランドロイヤルティの向上に寄与します。- 初期参画企業様限定の手厚いサポート：ベータ版ローンチにあたり、すでにベビーケア用品を展開する「arau.baby（サラヤ株式会社様）」「アトピタ（丹平製薬株式会社様）」など、コンセプトに深く共感いただいた企業様の商品の掲載が決定しています。

現在はベータ版として対象商品を厳選（10～20SKU前後）して提供しておりますが、6月末には貯まったコインを外部ポイントや電子マネーに交換できる「コイン交換機能」をリリースし、掲載商品も45SKU以上へ順次拡大してまいります。下期には月間10万件以上のレシート投稿を見込んでおり、本プラットフォームを通じてママたちへ商品を届けたい、応援したい企業様を広く募集しております。

本サービスに関する問い合せ

receipt-yell@connehito.com

■コネヒトについて

家族のライフイベントにおける意思決定をITの力でサポートする会社です。「ママリ」の運営やママリユーザーの声を社会に還元する官民連携事業などを行っています。今後、さらに多様なライフイベント領域で、家族の選択の一助となるサービス提供を目指してまいります。

https://connehito.com/

・事業内容：ママ向けコミュニティアプリ／情報サイト「ママリ」の開発、運営、自治体向け子育てDX事業、自治体および企業における家族にまつわる環境整備支援

・所在地：東京都中央区築地2-11-10 MISTO Tsukiji7階

■ママリについて

「ママリ」は「あなたの今と未来をともに」というブランドステートメントのもと、妊活・妊娠・出産・子育てにおける初めの一歩からその先の未来まで、悩みや幸せに寄り添い、ひとりを感じることなく、共に歩める存在であることを目指すコミュニティブランドです。

ママ向けコミュニティアプリに加え、情報サイト、Instagram、LINE、Facebook等のSNSを展開。ママの3人に1人（※1）が利用し、月間約110万件の投稿、月間400万回の検索（※2）がアプリ内で行われています。

（※1）「ママリ」で2023年内に出産予定と設定したユーザー数と、厚生労働省発表「人口動態統計」の出生数から算出。

（※2）2025年3月時点

＜Q&Aアプリ＞

iOS：http://apple.co/2jjuY9f

Android：http://bit.ly/2xt1lsz

＜情報メディア＞

https://mamari.jp