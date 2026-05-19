【新刊】出雲ことば指導として「ばけばけ」の撮影現場を見続けた松島 彩が描くパステル画集『さんぽ、しましょうか。「ばけばけ」を愛する人たちへ』を発刊！

ドラマ撮影の現場で生まれたパステル画

株式会社 谷口印刷カバー

松江の旧士族の家に生まれた小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化が進む明治日本を背景として時代に翻弄される人々の姿を描き、大きな反響を呼んだ連続テレビ小説「ばけばけ」。

本書は、「ばけばけ」で出雲ことば指導および俳優を務めた松島彩さんが、心に残った印象的なシーンをおよそ1年にわたり描き続けた143点の絵を収録した画集です。撮影現場で感じ取った空気感や臨場感を、パステルならではの温かみのあるタッチで表現しています。

これらのパステル画は、NHK大阪放送局の撮影スタジオ前の壁面に展示されていました。撮影が進むにつれて少しずつ作品が増えていき、出演者やスタッフの方々は日々その絵を眺めながら、新たな作品が加わることを楽しみに撮影に臨んでおられたそうです。

本書は「松江」「熊本」「東京」の三部構成となっており、それぞれの土地で紡がれた物語をたどります。パステル画にあわせて、ドラマの印象的なセリフも随所に掲載。

ページをめくるたびに、ドラマをご覧になった方それぞれの「ばけばけ」の思い出が、そっとよみがえる一冊です。

１.本紙より２.本紙より３.本紙より４.本紙より

「ばけばけ」脚本のふじきみつ彦さんより、本書の推薦帯文を寄稿いただきました

もう一つの、他愛もない、ほんに他愛もない、スバラシな毎日。

ズット、トナリ、イサセテクダサイ。

母方のルーツを通じて松江にもご縁のある「ばけばけ」脚本担当のふじきみつ彦さんより、「ばけばけ」を愛する方へ向けて、本書への思いを綴った言葉をお寄せいただきました。

松江とドラマに縁の深いお二人による寄稿を掲載しています

松江市出身で「ばけばけ」にて江藤知事役を演じた俳優の佐野史郎さん、小泉八雲とセツのひ孫で小泉八雲記念館館長の小泉凡さん。松江に縁の深いお二人による特別寄稿を収録しています。

作品や地域への思いが詰まったテキストとともに、より多角的に「ばけばけ」の魅力をお楽しみいただけます。

本書の仕様

・著者：松島 彩

・特別寄稿：佐野史郎（俳優）、小泉 凡（小泉八雲・セツひ孫）

・発行：ハーベスト出版（島根県松江市）

・協力：小泉八雲記念館、NHK大阪放送局、NHKエンタープライズ

・発売日：2026年5月26日

・定価：2,200円（税込）

・規格：A5判ヨコ（148×210）、152ページオールカラー

・ISBN：978-4-86456-592-9

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著者プロフィール

松島 彩（まつしま・あや）

松江市出身。映画『着信アリFinal』でデビュー。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」出雲ことば指導担当・出演。「山陰土着系女優」と名乗り、山陰を拠点に小泉八雲作品を軸に、朗読・映画制作など多角的な表現活動を展開。その他、画家として、様々な画材や廃材を用いて、絵画や空間アートなどを手掛ける。

ハーベスト出版（株式会社谷口印刷）

島根県松江市を拠点に、地域に根差した視点で出版活動を続けています。

2024年9月に、小泉節子（セツ）『思ひ出の記』の新装版を発刊。

公式HP https://tprint.co.jp/harvest/