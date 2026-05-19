【独自調査】競馬芸能人の予想は当たる？競馬ファン100人の本音と、予想サイトとの使い分け実態

株式会社メディアジョッキー

全国のアクティブな競馬ファン100名を対象に、「競馬芸能人と競馬予想サイトに関するアンケート調」を実施いたしました。

テレビやYouTube、SNS等で自身の予想を公開し、独自のスタイルで競馬界を盛り上げる「競馬芸能人」一方で、過去の戦績や血統、 AIなどの客観的データを武器にする「競馬予想サイト」

本調査では、馬券購入歴や競馬歴といったファン層の実態から、芸能人予想への本音、予想サイトの利用理由まで、本気で勝ちたい競馬ファンのリアルな本音を徹底解剖しました。

質問1：知っている競馬芸能人をすべて教えてください

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153471/table/6_1_0424039e29f9fd2f476bbcbc6cb004fd.jpg?v=202605190251 ]

競馬ファンに一番知名度の高い競馬芸能人は、霜降り明星「粗品」さんでした。

「粗品の呪い」といったワードがSNSでトレンド入りするなど、エンタメ性の高い粗品さんが圧倒的な知名度を誇っています。

質問2：実際に当たると感じた競馬芸能人とその理由は？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/153471/table/6_2_de79b44ad222d3651492026d7e2f58d6.jpg?v=202605190251 ]

知名度では他を圧倒した粗品さんですが、「実際に当たる」と支持されたのは元JRA騎手の細江純子さんや、回収率を徹底するじゃいさん、キャプテン渡辺さんといった実力派でした。



競馬ファンは「エンタメとしての面白さ」と「馬券の参考にするための実力」を明確に区別して評価しているのが分かりますね。

質問3：利用したことがある競馬予想サイトは？（複数回答）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/153471/table/6_3_454eff4ceccb6cc1cca76424fc144a52.jpg?v=202605190251 ]



血統や過去データが豊富に揃っている大手ポータルサイトの人気が非常に高く、特に「net keiba」は半数以上の人が利用経験を持っています。

即PATとも連携することで、投票も手軽にできるので競馬ファンなら1度は利用したことがありますよね。

質問4：もし利用するなら競馬芸能人と競馬予想サイト、どちらを信頼しますか？

「競馬予想サイト」が「競馬芸能人」を約3倍リードしました。

自由記述のコメントで目立ったのは、芸能人の予想は「楽しむためのエンタメ」「番組の盛り上げ要素」として割り切って楽しんでいるようです。

一方で、いざ自分のお金を使って本気で勝負する局面では、感情を排除した客観的なデータが揃う「予想サイト」を頼りにする人が多いことが分かりました。

まとめ

今回のアンケートで、競馬ファンは芸能人の予想を「楽しむためのエンターテインメント」として上手に割り切りつつ、実勝負の局面では「客観的で体系的なデータが揃った競馬予想サイト」を賢く使い分けていることが分かりました。

もし、これから競馬を挑戦しようと考えている方は、お好きな芸能人の予想を見ながら始めてみて、自分で予想をしてみようと思ったときに、競馬予想サイトの情報を元にしていくのが良いでしょう。

完全版データ＆リアルな口コミを競馬ナビ公式サイトで公開中！ 本プレスリリースで紹介しきれなかった以下の詳細データは、「m-jockey keiba-navi(https://m-jockey.co.jp/keiba-navi/column/keiba-celebrity-survey/)」にてすべて公開しています。

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３. 内容を改変しないこと

▼調査概要

・調査対象：全国の競馬ファン（直近で馬券購入経験がある方）100名

・調査項目：競馬芸能人と競馬予想サイトの利用調査アンケート

・調査期間：2026年1月25日～2月5日

・調査方法：インターネットによるアンケート調査（全17問）

▼会社概要

社名：株式会社メディアジョッキー

HP：https://m-jockey.co.jp(https://m-jockey.co.jp/keiba-navi/)

代表者：森 俊哉

設立：2024年8月26日

掲載記事：https://m-jockey.co.jp/keiba-navi/column/keiba-celebrity-survey/