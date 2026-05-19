岐阜ヤナセAG販売株式会社(本社：岐阜県岐阜市六条、代表取締役：近藤登志満)は、Audi岐阜(店舗所在地：岐阜県岐阜市萱場南)を5月16日(土)リニューアルオープンいたします。





詳細URLはこちら： https://www.audi-gifu.jp/ja/





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■店舗の特徴

＊Audiが積極的に導入を進めている最新CI「Progressive Showroom Concept(PSC)」を導入：PSCは、お客様の今後の購買行動変化に対応することを目的としたアウディ最新のCI/CD店舗コンセプトであり、且つクリーンで洗練されたアウディ独自の世界観をご体験戴くことが可能です。





＊7台の最新モデル展示と、最新のデジタル技術を用いたCustomer Private Lounge(CPL)を設置：車両内外360度可視の高画質映像技術を用い、ショールームに実車が無くても有るかの如く実感しながらご商談が可能なスペースであるCPLを設置しています。





＊150kWの急速充電器を設置し、アウディの電気自動車 e-tronの販売体制を強化：アウディの電気自動車 e-tronの拡充に伴い150kWの急速充電器を設置しており、アウディや他提携ブランドの電気自動車を24時間いつでも充電することが可能です。店舗では電気自動車のプロフェッショナルである「e-tron セールスコンサルタント」がお客さまからの質問に丁寧に対応いたします。









■店舗概要

店舗名 ： Audi岐阜

開店日 ： 5月16日(土)

所在地(店舗)： 〒502-0936 岐阜県岐阜市萱場南1丁目1-22

営業時間 ： 9：30～18：00

定休日 ： 月曜日及び第二火曜日(但し、ともに祝日の場合は営業)

URL ： https://www.audi-gifu.jp/ja/









■会社概要

商号 ： 岐阜ヤナセAG販売株式会社

代表者 ： 代表取締役 近藤 登志満

所在地(本社)： 〒500-8355 岐阜県岐阜市六条片田1丁目12番地

設立 ： 2024年7月

URL ： https://www.gifuyanase.co.jp/









【本件に関するお問い合わせ】

岐阜ヤナセAG販売株式会社 Audi岐阜リニューアルお問い合わせ窓口

TEL：058-296-3580