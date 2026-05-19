ジェリーが“ちゅるん”と弾ける夏ドリンク、今年は“果肉入り”でさらにフルーティーに！フルーツの組み合わせを楽しめる、ジューシーな夏限定のドリンク2種

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、ジェリーが“ちゅるん”と弾ける、フルーツの組み合わせを楽しむ夏限定のドリンク2種『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー』と『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ』を、2026年5月27日(水)より、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗※1 にて期間限定で販売します。※1 一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店を除く

ジェリー×フルーツソーダの組み合わせで毎年ご好評いただいている、サマーシーズン限定のKKDJの定番ドリンク『ジェリー in ソーダ』。今年はジェリーと一緒に“果肉”も加え、さらにフルーティーに進化した2商品が登場します。“ちゅるん”とした食感のジェリーにソフトでジューシーな果肉感を加えることで、よりリッチで爽やかな味わいを楽しめる、これからの季節にぴったりの“フルーツソーダ”です。

『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー』は、ピーチのやさしい甘さとマンゴーの濃厚な味わいを組み合わせ、デザート感覚で楽しめるトロピカルな一杯です。やわらかな白桃果肉と“ちゅるん”と弾ける白桃ジェリーを、やさしい甘さのホワイトピーチシロップと芳醇な香りのマンゴーシロップを加えたソーダに入れました。ピーチとマンゴー、ふたつのフルーツがみずみずしく広がる夏らしい“フルーツソーダ”です。

『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ』は、オレンジのジューシーな甘さと、ピンクグレープフルーツの華やかな酸味を楽しめる、すっきりとした味わいの一杯です。ピンクグレープフルーツシロップを加えたソーダにオレンジ果肉、そして柑橘と相性のいい白桃のジェリーを入れて風味を重ねました。2種類の柑橘が織りなす爽快感が、暑い夏にぴったりです。

ジューシーな果肉とちゅるんとしたジェリー、ふたつの食感を楽しめる、夏限定の“フルーツソーダ”とともに、気温が上がるこれからの季節に爽やかなドーナツ体験をお楽しみください。

≪参考情報：商品情報≫

『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー』

【販売期間】2026年5月27日（水）～8月下旬予定

【販売価格】615円（イートイン627円）

やわらかなピーチ果肉に、ちゅるるんっとしたピーチジェリー！

白桃のやさしい甘みとマンゴーの濃厚な香りとともに、

ふたつの食感がみずみずしく弾ける"フルーツソーダ"です。

『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ』

【販売期間】2026年5月27日（水）～8月下旬予定

【販売価格】615円（イートイン627円）

ジューシーなオレンジ果肉に、ちゅるるんっとしたピーチジェリー！

ピンクグレープフルーツの華やかな甘酸っぱさも重ねた味わいに、

ふたつの食感が爽やかに弾ける"フルーツソーダ"です。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店では販売しておりません。

※価格は税込み価格です。

※なくなり次第終了となります。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。