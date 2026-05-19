縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト「マイナビ ショードラアワード 2026」受賞式の追加ゲストとして俳優の山下 幸輝さんの登壇が決定！

株式会社プログレス

株式会社プログレス（所在地： 東京都渋谷区、代表取締役：長田俊哉）が運営するショードラアワード実行委員会は、株式会社マイナビ（所在地：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井 俊介）の特別協賛のもと、 2026年5月27日（水）に開催する縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト「マイナビ ショードラアワード 2026」受賞式の追加ゲストとして、俳優の山下幸輝さんの登壇が決定いたしました。また、新たに追加部門賞として、「マテリアルショートドラマPR賞」と「ショー旅賞」を新設いたします。

ショードラアワード実行委員会は、第3回目となる、ショートドラマのコンペティション「マイナビショードラアワード2026」（※既に募集終了）の受賞式を、2026年5月27日（水）に都内で開催します。

受賞式には、俳優・畑 芽育さん、コメンテーター・品田 英雄さんに加え、俳優・山下 幸輝さんの追加登壇が決定しました。当日は、最終結果の発表および賞の贈呈、“縦型ショート動画”をテーマとしたトークセッションを実施します。司会は、昨年に引き続き、フリーアナウンサーの森香澄さんが務めます。

本コンペティションは、縦型ショート動画の新たなドラマのカタチを通して、「ドラマをつくりたい」クリエイターと、「ドラマに出演したい」役者に出会うことを目的としたプロジェクトです。

また、新たな協賛企業様も加わり、追加部門賞として、ショートドラマを活用し、企業・ブランドの魅力を伝えるというコミュニケーションの視点で、可能性を感じた作品に贈られる「マテリアルショートドラマPR賞」と、ケンミン愛あふれる作品に贈られる「ショー旅賞」を新設いたしました。

本年度のノミネートクリエイター・ノミネート作品は公式WEBにて公開中です。全国から集まった数千作品の中から選出された注目クリエイターたちが、5月27日の授賞式に集結します。受賞式の様子は、これまでと同様に、ショードラTikTokアカウント、YouTubeアカウントにてライブ配信でどなたでもご視聴いただけます。詳細は、特設ページよりご確認ください。

●「マイナビショードラアワード2026」特設ページ

https://www.showdrama24.com/

ライブ配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=du7S1828IcE

※ノミネート作品含め、最新の情報に関しては、特設ページよりご確認いただけます。

【追加登壇者プロフィール】

ゲスト：山下 幸輝（俳優）

■プロフィール

2001年11月7日、大阪府生まれ。

第33回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストをきっかけに芸能界入り。‘22年に俳優活動を開始。同年、ドラマ『君の花になる』で注目を集める。ドラマ『御上先生』『ストロボ・エッジ』『プロパガンダゲーム』、映画『WIND BREAKER/ウィンドブレイカー』などに出演。直近ではABEMAとショードラでの縦横ハイブリッドドラマ「バットチョイス・グッドラブ」に出演中。また‘24年から5人組ボーイズグループWILD BLUEのリーダーとしてアーティスト活動。

【ショードラアワードとは】

誰もが動画づくりを楽しみ、発信できる時代。ショート動画では、まだ無名の才能たちが、プロのクリエイターでは思いつかないような斬新なアイデアで刺激的なコンテンツを

生み出し、多くのユーザーを楽しませている。

俳優、監督、プロデューサー。まだ、そんな肩書きでは呼ばれていないかもしれない。テレビドラマや映画をつくるようなスキルはこれから身につけるのだろう。

私たちは、そんな原石たちが、原石のままで輝ける場所で次のスターたちと出会い、ともにエンタメの未来をつくっていきたい。

TikTokやInstagramへの投稿にハッシュタグをつけるだけ。動画づくりを楽しむというあなたの日常が、トップクリエイターという夢をつかむための第一歩になる。

【マイナビ ショードラアワード 2026 ノミネート作品】

【マイナビ ショードラアワード 2026 受賞式概要】

名称：「マイナビ ショードラアワード 2026」受賞式

日時：2026年5月27日（水）

主催：ショードラアワード実行委員会

特別協賛：株式会社マイナビ

協賛：株式会社AbemaTV、ゼロワットパワー株式会社、 BytePlus株式会社、株式会社マテリアル、三友株式会社

企画制作：株式会社プログレス

公式WEB： https://www.showdrama24.com/

公式SNS：【TikTok】 https://www.tiktok.com/@@showdrama_24(https://www.tiktok.com/@@showdrama_24)

【Instagram】 https://www.instagram.com/showdrama_24/(https://www.instagram.com/showdrama_24/)

【X】 https://twitter.com/showdrama_24

【note】 https://note.com/showdrama_24

公式Youtube： https://www.youtube.com/@SHOWDRAMA_24

ライブ配信URL： https://www.youtube.com/watch?v=du7S1828IcE

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16381/table/37_1_15a2554af32e8af30573f779ba5277c1.jpg?v=202605191251 ]

【会社概要】

【特別協賛：株式会社マイナビ】

株式会社マイナビは、「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」をパーパスに掲げ、人々の人生に寄り添い、サポートする多様な事業を展開してい ます。主力事業である人材ビジネス領域においては、就職、転職、アルバイト等を中心とした情報サービスや人材紹介サービスを展開。また、進学、ウエディング、ニュース、 農業など、多数の生活情報メディアを運営しています。マイナビは一人ひとりに寄り添い、多様なキャリアを応援します。

URL：https://www.mynavi.jp/

【企画制作：株式会社プログレス】

企画・クリエイティブ制作・キャスティング・PR・イベント・コンテンツ開発など、フルソリューションで独自の手法で展開しています。感動と豊かさを創り出す広告代理店です。クライアントの想いをクリエイティブの力で無から有に変え、さらにそのクリエイティブが最大に機能するためのアイデアとネットワークを駆使し無限の可能性を引き出します。クライアントの発展はもちろんのこと、エンドユーザーや社会も豊かになるために常に前進しつづける企業を目指します。

URL： http://www.progresshd.com