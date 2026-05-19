僕がビートルズと出会うことは宿命だった──写真家・浅井愼平の60年の軌跡　『星空のハローグッドバイ　浅井愼平』 7/10発売決定

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年7月10日(金)に『星空のハローグッドバイ 浅井愼平』（浅井愼平 著）を全国の書店・オンラインストア等で発売することが決定いたしました。

ビートルズ来日60周年となる本年2026年、写真家であり文筆家でもある浅井愼平が1960年～90年代の「昭和」を中心に写真とエッセーで当時を振り返ります。

1966年、ビートルズ初来日の年に写真家『ビートルズ東京 100時間のロマン』で写真家デビューした浅井愼平氏。以来60年にわたり、音楽や文化、街や人々を独自の感性で切り取り、時代の息づかいを写し続けてきました。本書では、無名の写真家時代に宿命ともいえる出会いを果たしたビートルズや、昭和という時代が会わせてくれたタモリ氏、渥美清氏、伊丹十三氏ほか昭和を代表する人物たち、そして浅井氏が訪れたタヒチ、南アフリカ、マッキンレーなど旅の記憶ほか、過ぎ去りし時をとらえた数々の写真とその当時綴った文章を一冊にまとめたアンソロジーです。

2026年5月19日(火)より、高橋書店公式ECサイト、Amazon等で順次販売予約を開始いたします。

「ビートルズ来日60周年記念 浅井愼平展」 日本橋三越本店で7月に開催決定

本書発売を記念して2026年7月に日本橋三越本店で写真展の開催が決定。

デビュー作の歴史的瞬間や国内外での取材、撮影活動で生まれた代表作品を展示。サイン会等のイベントも実施予定です。

■書誌情報

書名：星空のハローグッドバイ 浅井愼平

著者：浅井愼平

定価：2750円（税込）

仕様：280頁・上製／四六判変形（122mm×188mm）

ISBN：978-4-471-01500-8

浅井愼平（あさい しんぺい）Profile

1937年愛知県瀬戸市生まれ。1965年日本広告写真家協会賞受賞後、1966年ビートルズ来日時、密着して作られた写真集『ビートルズ東京 100時間のロマン』でメジャーデビュー。主としてコマーシャル・雑誌分野で数々の受賞経歴。クリエイティブ業界では日本を代表する写真家の一人である。また、写真家にとどまらず、映画監督、タレント、作家、陶芸家、俳人、大学教授等多彩である。