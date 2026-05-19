信州在住の菓子研究家・石橋かおりさんが、地元長野のみずみずしい食材を使って作るレシピ集『野菜のキッシュと果物のタルト』が5/19に発売されます。

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『野菜のキッシュと果物のタルト』（石橋かおり・著）を発売しました。

季節の恵みを詰め込んだ、おうちで楽しむ自家製キッシュとタルトのレシピ帖ができました。バターの代わりにオイルで作れるボトム生地のレシピも収録。好みの生地でキッシュとタルトの両方を楽しめます。

アスパラガスにトマト、ズッキーニ、あんず、桃、ぶどう、りんごetc. みずみずしい野菜と果物の産地・信州から届いた、美しいキッシュ＆タルトのレシピ集です。

直径18cmのタルト型のほか、贈り物にも喜ばれる直径12cmの小さめタルト型や深さのある直径15cmの丸型でボトム生地を作り、四季折々の信州の素材をのせて焼き上げたり、フレッシュなまま楽しんで、フランスの日常料理をおうちでカジュアルに味わいます。

旬の野菜や果物をいつもよりちょっと贅沢にいただきたい、贈りたいというときにも、ぜひこの1冊を開いてみてください。

旬の野菜のうまみを引き出したキッシュと、その時期にしか出回らない果物のおいしさを閉じ込めたタルトを、それぞれ13レシピずつ紹介。

野菜のキッシュ

（左上から時計回りに）新玉ねぎのキッシュ、そら豆とえびのキッシュ、トマトとモッツァレラ、バジルのマルゲリータ風、きのこのキッシュ

果物のタルト

（左上から時計回りに）さくらんぼのフラン風タルト、あんずのタルト、たっぷりブルーベリーとレアチーズのタルト、りんごのチーズケーキタルト

■著者プロフィール

石橋かおり Kaori Ishibashi

菓子研究家。結婚後、お菓子作りに興味を持ち、藤野真紀子氏に師事。フランスやアメリカでも研修を重ねる。「絶対に失敗しない」を合言葉にした、家庭で簡単に作れるシンプルでおいしいレシピに定評があり、50冊を超える著書の中でも特にチーズケーキとシフォンケーキのレシピ本は絶大な人気を誇る。ギターファクトリーを経営する夫とともに長野県で暮らし、季節のおいしい食材をお菓子に生かせるように日々研究に勤しんでいる。著書は『大人のクッキーと焼き菓子』、『大人のチーズケーキとチーズのお菓子』（ともに主婦の友社）ほか多数。

http://www.kaori-sweets.com/

Instagram ＠kaori_ishibashi_cake

■目次

◎野菜のキッシュ

基本のキッシュ生地の作り方

新玉ねぎのキッシュ／とうもろこしのキッシュ／そら豆とえびのキッシュ／アスパラガスのキッシュ／トマトとモツッアレラ、バジルのマルゲリータ風／ズッキーニのキッシュ／なすみそとピーマンのキッシュ／きのこのキッシュ／かぼちゃのキッシュ／ほうれん草とスモークサーモンのキッシュ／長ねぎのキッシュ／にんじんとクリームチーズのキッシュ／ブロッコリーとツナのキッシュ

◎Column

【簡単キッシュ風】カンパーニュのキッシュ／【キッシュ生地でお手軽おやつ】サクリスタン

◎果物のタルト

基本のタルト生地の作り方

フレッシュいちごのタルト／柑橘のさわやかベイクドチーズタルト／さくらんぼのフラン風タルト／あんずのタルトたっぷりブルーベリーとレアチーズのタルト／桃のタルト／メロンのタルト／フレッシュいちじくとマスカルポーネクリームのタルト／ぶどうのタルト／洋梨のフラン風タルト／モンブランのタルト／りんごのチーズケーキタルト／柿のキャラメルホイップクリームタルト

◎Column

【簡単タルト風】オープンクッキータルト／【余った卵白でお手軽おやつ】アーモンドチュイル

■書誌情報

石橋かおり 著

定価2,200円（本体2,000円＋税10％）

仕様：B5判／80ページ

ISBN：978-4-635-45096-6

商品情報ページ：https://www.yamakei.co.jp/products/2826450960.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：若名

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

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