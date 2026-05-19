【カラオケまねきねこ】口の中でふわっと溶ける新食感「台湾かき氷」を5月25日（月）より販売開始

株式会社コシダカ

株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）は、2026年5月25日（月）より、全国のカラオケまねきねこ（約200店舗）にて「台湾かき氷（全2種）」の販売を開始いたします。 暑さが本格化するこれからの季節に向け、カラオケで熱唱したあとの火照った体のクールダウンやリフレッシュにぴったりな、冷たくてふわふわな新食感スイーツをご提供します。

「台湾かき氷」最大の特徴は、口に入れた瞬間にふわっと消える、これまでにないやさしい口どけ。フレーバーは、甘酸っぱさがクセになる「ストロベリーミルク」と、夏気分を高めるトロピカルな「マンゴーミルク」の2種類をご用意しました。さらに、氷の中にはバニラアイスとホイップクリームが隠れており、食べ進めるごとに味わいの変化をお楽しみいただけます。家族や友人とシェアするのもおすすめです。思い切り熱唱したあとの火照った体を冷たいかき氷でクールダウンしたり、途中でのお口直しとして楽しんだりと、まねきねこでしか体験できない、笑顔あふれるリフレッシュタイムをお過ごしいただけます。

■台湾かき氷特設ページ

https://www.karaokemanekineko.jp/information/【5-25】-期間限定！台湾かき氷の販売開始！/(https://www.karaokemanekineko.jp/information/%E3%80%905-25%E3%80%91-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A%EF%BC%81/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E3%81%8B%E3%81%8D%E6%B0%B7%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BC%81/)

■商品概要

・ストロベリーミルク・マンゴーミルク

＊一部実施していない店舗があります。

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。

その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official