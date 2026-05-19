クラウド型モバイルPOSレジ「POS＋（ポスタス）」「デジタル化・AI導入補助金」対象ベンダーに認定

ポスタス株式会社

ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）は、中小企業・小規模事業者の生産性向上や業務効率化を目的とした「デジタル化・AI導入補助金」において、対象ベンダーとして認定されたことをお知らせします。

本補助金は、デジタル技術やAIの活用による業務改善を後押しする制度であり、対象ベンダーが提供するITツールの導入に活用可能です。今回の認定により、ポスタスが提供する業態特化型クラウドPOSレジ「POS＋」をはじめ、セルフレジ／券売機などの省人化・業務効率化が可能なソリューションが、補助金の対象として利用可能になります。

今後見込まれる消費税率の変更など、制度改正への備えは店舗運営における喫緊の課題です。クラウド型の「POS＋」は、税率改正時もアプリのアップデートで対応でき、商品ごとの税率変更も管理画面から一括で設定が可能なため、現場の対応負荷を大幅に軽減します。本補助金の活用により、こうしたクラウドPOSの導入にかかる初期費用の負担も抑えられます。

また、累計採択率92.1％（*）を誇るポスタスの協力会社が、補助金申請から導入、交付後の報告までを一気通貫で支援するため、不慣れな申請でも安心して利用いただけます。さらに、補助金採択後の契約となるため、採択前の支払いや手続き費用は不要で、結果に関わらず費用リスクなく相談・申し込みが可能です。

今後も当社は、「ともに創る、おもてなしの一歩先を」というミッションのもと、店舗運営を支えるデータインフラとして、テクノロジーの力で現場の効率化を推進し、スタッフが人にしかできない接客やサービスに集中できる環境づくりに貢献してまいります。

（*）2026年3月時点

■デジタル化・AI導入補助金とは

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。

デジタル化・AI導入補助金2026サイト：https://it-shien.smrj.go.jp/

■デジタル化・AI導入補助金 対象サービス例（ポスタス）

当社は「デジタル化・AI導入補助金2026」において、「インボイス枠（インボイス対応類型）」での申請が可能です。対象サービスは、ソフトウェアとして「POS+ food」「POS+ beauty」「POS+ retail」をはじめ、セルフレジ・モバイルオーダーなどのオプション機能、導入サポート等の役務に加え、タブレットやレシートプリンタ、券売機などのハードウェアも含まれます。補助率は、ソフトウェアが中小企業で最大3/4、小規模事業者で最大4/5、ハードウェアは1/2（上限20万円）となります。対象サービスや補助金額の詳細は、当社までお気軽にお問い合わせください。

※詳細な対象範囲や申請条件については、お問い合わせください。

■POS＋（ポスタス）の製品・サービスに関するお問い合わせはこちら

詳細な仕様や料金プランなど、導入に関するご相談はこちらからお問い合わせください。

https://www.postas.co.jp/inquiry

■ポスタス株式会社について＜ https://www.postas.co.jp/ (https://www.postas.co.jp/)＞

ポスタス株式会社は、2013年5月にサービス提供を開始し、飲食業、小売業、理美容業、クリニック業の各業界に特化したクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋(ポスタス)」を中心に、店舗運営の効率化ときめ細やかなおもてなしを両立する包括的なソリューションを提供しています。POSレジに加え、セルフレジ/券売機、オーダーシステム、多店舗管理システムなど、業務の自動化・省力化から顧客体験の向上まで一気通貫でサポートしています。

当社は「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションとし、深刻な日本の労働力不足に対し、テクノロジーの力で店舗運営の効率化を実現し、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに集中できる環境を創出します。お客様とともに、日本のおもてなし文化を守り、さらに進化させていくことを目指しています。