マイナビ 『2026年4月度アルバイト・パート平均時給レポート』

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、「2026年4月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表しました。本調査は、アルバイト・パート求人情報サイト『マイナビバイト』（https://baito.mynavi.jp/）に掲載された求人広告データを集計したものです。

＜TOPICS＞

◆2026年４月の平均時給は1,301円で、6カ月ぶりに前月比が増加。［販売・接客・サービス］が1,238円となり、過去最高額を更新【図1、2】

◆前年同月と比べて7エリア中5エリアで増加。特に「中国・四国」の平均時給は1,218円で、前年同月比31円増【図3、4】

◆三大都市圏の平均時給は1,334円、前月から横ばい。[飲食・フード]は1,245円で過去最高額を更新した前月と同水準【図5、6】

◆【今月のTOPIC】観光価値の発信に向けた独自の取り組みを進める秋田県に着目。秋田県の平均時給は、1,141円。［飲食・フード］［販売・接客・サービス］で最高額【図7】

【調査概要】

◆2026年４月の平均時給は1,301円で、6カ月ぶりに前月比増加に。［販売・接客・サービス］が1,238円となり、過去最高額を更新

2026年4月の全国平均時給は1,301円（前月比：5円増、前年同月比：5円増）となり、6カ月ぶりに増加した。一方、昨年と比較すると上昇幅は緩やかになっており、春闘による賃上げがアルバイト・パート時給に波及する動きは、現時点で限定的とみられる。

職種（大分類）別では、［レジャー・アミューズメント]が1,280円（前月比：23円増、前年同月比：72円増）で過去最高額を更新した。さらに[販売・接客・サービス]が1,2３８円（前月比：１６円増、前年同月比：６８円増）で過去最高額となった。インバウンド需要の影響や夏の繁忙期を見据えた人員確保が進み、時給引き上げにつながったとみられる。そのほか、前月比・前年同月比ともに全16職種のうち12職種が増加、4職種が減少となった。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆エリア別平均時給は、「北海道・東北」「関東」「東海」「中国・四国」「九州・沖縄」で前年同月比増加。特に「中国・四国」の平均時給は1,218円で、前年同月比31円増

エリア別平均時給では、「北海道・東北（1,200円）」「関東（1,366円）」「東海（1,264円）」「中国・四国（1,218円）」「九州・沖縄（1,197円）」で前年同月比が増加した。特に「中国・四国」は、前年同月から31円増加となり、エリア別で最も増加額が大きかった。

エリア全体として、直近では緩やかな上昇がみられるものの、前年の9～10月に最高額を更新して以降は、それを下回る水準で推移している。高水準を維持しつつも、時給上昇の動きにはやや落ち着きが見られる。【図3、4】

【図3】

【図4】

◆三大都市圏の平均時給は1,334円、前月から横ばい。[飲食・フード]は1,245円で過去最高額を更新した前月と同水準

三大都市圏※1の平均時給は1,334円で、前月から横ばい、前年同月から2円増となった。

職種（大分類）別に見ると、［飲食・フード］は1,245円となり、過去最高額を更新した前月と同水準で推移した。引き続き観光需要の底堅さや人手不足を背景に、高水準で推移していると考えられる。

そのほか、前月比は全16職種のうち１０職種が増加、５職種が減少、１職種が横ばい。前年同月比は１１職種が増加、５職種が減少となった。【図5、6】

※1：日本の三大都市（東京・名古屋・大阪）が位置する首都圏・東海・関西の総称

【図5】

【図6】

◆【今月のTOPIC】観光価値の発信に向けた独自の取り組みを進める秋田県に着目。秋田県の平均時給は、1,141円。［飲食・フード］［販売・接客・サービス］等で最高額

県内の観光名所や名産の魅力の周知に向け、旅行・宿泊料金を補助する旅行支援キャンペーンが実施されている秋田県の平均時給は1,141円となった。職種（大分類）別では、［飲食・フード（1,079円）］［販売・接客・サービス（1,107円）］で過去最高額となっている。今後の観光関連キャンペーンの促進や需要の高まりによって、関連する飲食・サービス・清掃等の職種ではさらに時給が引き上げられる可能性も考えられるため、注視していきたい。【図7】

【図7】

【調査担当者コメント】

今回の調査では、全国平均時給は6カ月ぶりに前月から増加へと転じました。

一方で、前年同月の増加幅と比較すると、春闘による平均賃上げ率が前年をわずかに下回ったことなどを背景に、2026年は緩やかな動きに留まりました。

職種別に見ると、［販売・接客・サービス］が過去最高額を更新しました。4月は、海外の休暇期間であることや円安などの影響から、インバウンド需要が高まる時期です。そのため、観光関連職種を中心に人材確保の必要性が高まり、時給を引き上げる動きがみられたと考えられます。こうした動きは秋田県など一部の都道府県でも見られています。観光資源を活かした地域ブランディングが進展すれば、労働需要が高まり、時給水準の底上げにつながる可能性があるのではないでしょうか。

キャリアリサーチラボ 研究員 嘉嶋麻友美

マイナビ 『2026年4月度 アルバイト・パート平均時給レポート』

【調査期間】 2026年4月1日(水)～2026年4月30日(木)

【集計対象データ】 該当月に、弊社アルバイト情報サイト『マイナビバイト』に掲載された求人情報から、

下記除外対象データを除き集計。

※除外対象：給与区分が時給以外、給与金額が3,001円以上、雇用形態がアルバイト・パート以外

【集計対象エリア】 全国47都道府県

関東：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県

関西：大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県

東海：愛知県、静岡県、岐阜県、三重県

北海道・東北：北海道、宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県

甲信越・北陸：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県

中国・四国：広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

【調査機関】 自社調べ

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260519_110746/）