シェルパ・アンド・カンパニー、プロダクト・事業成長を加速する新たな組織体制を構築

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

「利益とサステナビリティが融合する世界を実現する。」をビジョンにサステナビリティデータ・プラットフォーム「SmartESG」を提供するシェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、従来のCEO、VPoE、CSuOによる取締役体制に加え、新たに取締役COO、およびCTO、CFOを加えた新たな体制を構築しました。

背景

シェルパは、「SmartESG」やサステナビリティ特化メディア「ESG Journal」、サステナビリティコンサルティングサービスの提供を通して、企業のサステナビリティ経営を支援する事業を展開しています。中核事業の「SmartESG」は、開示対応する企業の支援に留まらず、評価実施者や金融機関の業務支援にも領域を拡大し、パートナーシップの拡大とともに急速に成長しています。

一方、事業環境は急速に変化しており、プロダクトの高度化、顧客ニーズの多様化、そして組織規模の拡大が進んでいます。このような状況において、各機能領域における専門性の強化と、横断的な連携の最適化が重要性を増しています。今回の体制変更は、こうした変化に対応しながら、持続的な成長を実現するための戦略的な取り組みの一環です。

新体制について

このたび、さらなるプロダクト開発の推進および顧客価値の創出を支える組織運営の強化を目指し、新たな経営体制のもとで各機能領域における責任と権限を明確化し、意思決定の迅速化と実行力の向上を図ります。

COOの町田は、セールスやカスタマーサクセス、カスタマーサービスといった顧客接点領域を中心に事業運営全般を統括し、各部門の連携とオペレーションの最適化を推進します。CTOの小田は、技術戦略およびプロダクト開発組織の強化を担い、プロダクトの競争力向上をリードします。小田の専門領域である自然言語処理技術（NLP）やLLM（大規模言語モデル）の知見を活かし、AIを活用した開発組織の高度化を目指します。CFOの川本は、財務戦略・資本政策の統括に加え、強固な経営管理体制の構築を推進することで、中長期的な企業価値の向上に貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100923/table/146_1_ec80cad9e7e480dceb35d0fd06d1f4af.jpg?v=202605190351 ]

■新任責任者プロフィール

町田 凌輔 取締役 COO・ビジネス本部本部長

中央大学経営学部卒業後、株式会社リブ・コンサルティングに入社し、ベンチャー企業に対する事業成長と組織成長の両面から支援するグロース・コンサルティングにシニア・マネージャーとして従事。自社にとって新規領域であるベンチャーコンサルティングの事業責任者としてサービスの確立に貢献。2023年10月に当社に参画し、2025年11月より現職。

小田 悠介 CTO（Chief Technology Officer）

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科卒。修士（工学）。情報通信研究機構、Google Brain、LegalForce（現LegalOn Technologies）で研究開発に従事した後、2023年4月にAI事業部立ち上げに伴い当社に参画。国立情報学研究所 特任准教授、奈良先端科学技術大学院大学 招へい助教、理化学研究所 客員研究員を兼任。専門は機械翻訳、自然言語処理、大規模言語モデルに関する基礎研究開発。

川本 剛 CFO（Chief Financial Officer）

名古屋大学理学部、一橋大学大学院経営管理研究科卒MBA。三菱UFJ銀行にてファイナンス業務やJV立ち上げに従事後、ファンド投資先にて経営改革プロジェクトを推進。その後、enechainにてシリーズBやメガバンクとのJV立ち上げを牽引し、2025年6月に当社に参画。

■代表取締役CEO 杉本のコメント

このたびの新たな組織体制により、当社は次の成長フェーズに向けた基盤を整えました。各領域における責任体制を明確にすることで、より迅速かつ高い精度での意思決定と実行が可能になります。今後も顧客価値の最大化に向けて、組織一丸となって取り組んでまいります。

シェルパは、先端テクノロジーとサステナビリティの専門知識で非財務情報のポテンシャルを開放し、企業のサステナビリティ経営の高度化を支援してまいります。

会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、サステナビリティ専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- 採用サイト：https://cierpa.co.jp/recruit- SmartESGサイト：https://smartesg.jp/