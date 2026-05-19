【金融庁検査官と元金融庁検査官の弁護士が登壇！】 金融機関のマネロン等対策および有効性検証等のポイント ❘ セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年6月25日（木）13:30～16:30にて、金融庁 金融犯罪対策室 課長補佐 芹田 佐紀 氏、弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士 秋山 絵理子 氏を講師に迎え「＜金融庁検査官と元金融庁検査官の弁護士による対談＞ 金融機関のマネロン等対策および有効性検証等のポイント」を開催いたします。

マネロン等対策（AML/CFT）において、態勢を「整える」フェーズから、それが実際に「機能しているか」を検証するフェーズへと移行が求められています。

本セミナーでは、直近のガイドライン・FAQ改正を踏まえ、第5次審査を見据えた当局の視点と、金融機関が直面する有効性検証の具体的な進め方を対談を交えて徹底解説します。

▼本セミナーで得られること

セミナー詳細を見る！ :https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6852?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625es

・FATF第5次対日相互審査に向けた当局の視点

・有効性検証に係る当局の方針及び目線

・有効性検証に係る金融機関の取組状況及び課題

・ガイドライン・FAQ改正の概要

・有効性検証の計画策定・実施・改善の進め方

・有効性検証に係る具体例（第2線/第3線の連携方法含む）

・業種別にみたマネロン対策の取組状況及び温度感

▼セミナープログラム

13：30～14：30＜第一部＞FATF第5次対日相互審査に向けた当局の現在地（講師：芹田 氏）

１．FATF第5次対日相互審査に向けた本邦金融機関の対応ポイントと当局の視点

２．有効性検証概要の枠組み及び金融機関の取組状況

３．ガイドライン・FAQ改正の概要

14：35～15：20＜第二部＞金融機関における有効性検証はどう進めるべきか―計画策定・検証内容・具体例―（講師：秋山 氏）

１．有効性検証の計画策定・実施・改善の進め方

２．有効性検証に係る具体的な検証内容及び具体例

（１）有効性検証の具体的内容

（２）内部監査部門との連携方法

３．業種別にみたマネロン対策の取組状況及び温度感

15：30～16：15＜第三部＞講師対談「有効性検証の取組事例とFATF第5次対日相互審査を見据えた着眼点（Q&A方式）」

１．ガイドライン・FAQ改正を踏まえた金融機関の対応上の着眼点

２．有効性検証における実務上の対応ポイントと取組事例

３．FATF第5次対日相互審査も見据えた有効性検証上の着眼点

―海外審査結果も踏まえた留意点―

16：15～16：30質疑応答セミナーに申し込む！ :https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6852?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625es

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

なお金融庁 芹田様への事前質問受付は、6月17日（水）まで、当日質問は時間及び人数によっては制限をさせていただきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp