オークラ輸送機、神戸高専のネーミングライツを取得

オークラ輸送機株式会社

オークラ輸送機株式会社（本社：兵庫県加古川市、代表取締役社長：大庫良一、以下「オークラ輸送機」）は、神戸市公立大学法人から、神戸市立工業高等専門学校（以下「神戸高専」）施設のネーミングライツ（以下「本ネーミングライツ」）を取得し、サイン掲示を行いましたのでお知らせいたします。

本ネーミングライツの対象となるのは、神戸高専の機械工場棟にある「実習工場」です。実習工場は実習系科目および実験系科目における実習作業や課外活動の研究会における実習作業などに活用されております。2027年に創業100周年を迎えるオークラ輸送機は、教育支援と地域活性に寄与したいと考え、協定締結に至りました。

■ネーミングライツの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/147727/table/7_1_15d2a9cbe29da736a13705d391c4d1c5.jpg?v=202605191251 ]■愛称に込めた想いやパネルデザインコンセプト

愛称はオークラ輸送機が支援する未来のものづくりを切り拓く拠点として、若い 技術者の挑戦心や向上心を刺激する場にしたいという想いを込めました。

パネルのデザインコンセプトとしては、物流という社会インフラを支える『マテリアルハンドリング』を知ってもらうことで、モノづくりに携わることや学業へのモチベーション向上に繋がることと少しでも学校生活に彩りを添えることが出来れば、と期待しております。

■オークラ輸送機について

オークラ輸送機は、1927年に創業して以来、モノづくり企業としてマテリアルハンドリング（マテハン）機器の製造をはじめとする物流システムに関する事業を国内外に展開し、2027年に創業100周年を迎えます。

企業URL：https://www.okurayusoki.co.jp/

YouTube公式サイト：https://www.youtube.com/@OKURA-YUSOKI_ch