【2026 母の日・父の日シーズン】 ルーツと翼を、子供たちへ。～命のリレーを形にする、家族のための特別キャンペーン～

株式会社トラディション・ブルー古い戸籍が収集できた場合、江戸幕末のご先祖様に出会えることも。

家系図作成の専門会社、株式会社トラディション・ブルー（本社：東京都文京区、代表取締役 秦政雄）は、2026年の母の日・父の日シーズンに合わせ、家族の繋がりを再発見し未来へ繋ぐ特別企画「ルーツと翼」キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、確かな家族情報の集積＆共有サイト「ファミリーストレージ」にて一定の条件を満たした100名様を対象に、家系図専門会社による「戸籍収集サービス」を通常価格の50％OFFにてご提供いたします。

https://familystorage.jp/campaign/

■ キャンペーン背景：なぜ今「ルーツ」が必要なのか

「子供に残せる最高の遺産は、ルーツ（根）と翼（自由）である」

これは『7つの習慣』の著者スティーブン・R・コヴィー氏が好んで引用した格言です。

日々、情報が溢れる現代において、私たちは最も身近な「家族の歴史」を意外なほど知りません。しかし、自分という存在は何代にもわたる「命のリレー」の結果です。先祖がどのような時代を生き、どのような想いで命を繋いできたのか。その「ルーツ」を知ることは、子供たちが困難に直面した際、自分を信じて未来へ羽ばたくための強力な「翼」となります。

本企画は、多忙な40～50代の女性を中心に、自分たちの代で途絶えさせてはいけない大切な記憶を、次世代へ贈るきっかけを提供するために立ち上がりました。

■ 特典内容：プロの調査で辿る「命のリレー」

NHK『ファミリーヒストリー』の番組制作に協力してきた調査会社が、独自のノウハウを駆使してあなたのルーツを遡ります。

特典： 戸籍収集サービス 50％OFF（通常価格より半額）

内容： 直系尊属（ご本人から遡る先祖）の戸籍を収集

詳細URL： https://tradition-blue.jp/collectkoseki/

■ キャンペーン参加方法

家族の繋がりを可視化するオンラインサービス「ファミリーストレージ」を通じてご参加いただけます。

詳細URL： https://familystorage.jp/

「繋ぐ」： ファミリーマップ（家系図機能）に、ご自身を含め5名以上の家族を登録。

「誘う」： 招待機能を使って、ご家族1名以上のアカウントを追加（招待）。

「残す」： 条件を満たした方の中から、100名様に事務局より割引案内のメールを送付いたします。

■ キャンペーン概要

対象： 40～50代の女性（100名様限定） 期間： 2026年 母の日・父の日シーズン

https://familystorage.jp/campaign/

ファミリーストレージに登録後、ファミリーマップ（家系図機能）を作成。

【株式会社トラディション・ブルーについて】

NHKの人気番組『ファミリーヒストリー』の制作協力など、2007年の創業から数多くの家系調査実績を持つ家系図作成のリーディングカンパニーです。

公式サイト： https://tradition-blue.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社トラディション・ブルー

ファミリーストレージ事務局

メール：info@tradition-blue.jp

URL：https://tradition-blue.jp/