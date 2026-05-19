「女性リーダー育成が進まない本当の理由と、行動変容を促すアプローチ」ウェビナーを開催（5月27日14:00~15:00）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「女性リーダー育成が進まない本当の理由と、行動変容を促すアプローチ」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、女性リーダー候補はいるが、意欲が高まらない、女性活躍施策が制度中心になっている、研修を実施しても行動変容につながらない、というご相談を多数いただいております。

女性活躍推進が求められる中、「候補者はいるが意欲が高まらない」「昇進を打診しても辞退される」といった課題は少なくありません。多くの場合、その背景にはスキルや制度ではなく、自分自身を型にはめてしまっている思い込みや、本当に求めていることに気づけていない状態があります。

今回は、このようにお悩みの女性リーダー育成や次世代リーダー育成に関わる方や人事・人材開発・研修企画ご担当者の方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/female_executives20260527

◆ウェビナー案内

女性活躍推進が求められる中、「候補者はいるが意欲が高まらない」「昇進を打診しても辞退される」といった課題は少なくありません。

多くの場合、その背景にはスキルや制度ではなく、自分自身を型にはめてしまっている思い込みや、

本当に求めていることに気づけていない状態があります。

また、捉え方（思考）は感情や行動に影響を与え、知らず知らずのうちに「できるはずの選択」から自分自身を遠ざけてしまうこともあります。

本ウェビナーでは、こうした構造を整理し、思考の柔軟性を高めながら一歩踏み出すための考え方と関わり方を解説します。

さらに、継続的に育成を機能させるための仕組み化のポイントについてもご紹介します。

女性リーダー育成に課題を感じている方にとって、具体的なヒントを持ち帰っていただける内容です。

◆ウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 女性リーダー候補はいるが、意欲が高まらない- 女性活躍施策が制度中心になっている- 研修を実施しても行動変容につながらない

女性リーダー育成を「制度」や「意欲」の問題としてではなく、

思考と行動の関係から捉え直し、実践につながる育成の考え方を理解できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/166_1_755f1648b95be3e594a7da8939459993.jpg?v=202605191051 ]

投影予定資料（一部）

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/female_executives20260527

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

当社は、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである女性の管理職の存在は組織にとってもメリットがあるため、トップの理解を含め計画的に進めて行くことが持続可能な組織づくりにおいては大切なポイントです。

女性リーダーの強みである共感力、変革型リーダーシップ、多様性への理解などを生かすことで、組織はより包括的で革新的な文化を築けます。そのためには、アンコンシャスバイアスの解消、パーソナライズされた育成プログラム、長期的視点でのキャリア支援が不可欠です。

これらの取り組みは女性だけでなく、組織全体の人材育成と文化変革につながります。多様性を尊重し、一人一人の強みを生かせる組織づくりを通じて、より創造的で持続可能なビジネスの未来を共に築いていきましょう。

株式会社LDcubeは性別にこだわらず、リーダーシップの発揮につなげるための自己理解を深めるプログラムやリーダーシップの専門家によるeラーニング、実際の経営環境に近い状況で行う経営シミュレーショントレーニングを通じたリーダーシップ開発など、リーダーシップを啓発するためのさまざまな支援を行っています。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

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