婚活本 (男性版/女性版) 同時2冊発売のお知らせ　～テーマは「無理しない婚活」～

株式会社オーネット

結婚相談所を運営する オーネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小濱直人、以下オーネット）は、婚活に向き合う男女それぞれに向けた実践書2冊を、2026年5月25日（月）に同時発売いたします。

本書は、結婚相談所の現場で培ってきた知見をもとに、オーネットを代表する婚活アドバイザーがこれまでの婚活サポート経験から得たノウハウを惜しみなく体系化したものです。婚活における課題や悩みに対して男女それぞれの視点からアプローチしています。

婚活をより前向きかつ実践的に進めるためのヒントを提供するとともに、一人ひとりが自分らしいパートナーシップを築いていくことを支援します。

書籍発行の背景

近年、結婚に対する価値観が多様化し、「結婚したい」と思いながらも、どのように婚活を進めるべきか分からないという声が増えています。特に、情報があふれる中で「何を選べばよいのか分からない」「自分に合った方法が見つからない」といった悩みを抱える方も少なくありません。

また、婚活においては男女それぞれで直面する課題や悩みの質が異なります。女性においては「頑張っているのに結果につながらない」「自分に自信が持てない」といった声が多く、男性においては「何から始めればよいか分からない」「タイミングを逃している」といった傾向が見られます。

こうした背景を受け、本シリーズでは、男女それぞれの悩みや特性に寄り添いながら、「無理をせず自分らしく進める婚活」と「人生を前向きに加速させる婚活」という2つの視点から、実践的な指針を提示することを目的に企画されました。

本書は、これまで16万人以上を結婚に導いてきた婚活サポート実績をもとに、「オーネット楽しい婚活研究所」のアドバイザー3名の知見を集約し、現場で培われたリアルなノウハウを体系化したものです。

婚活を単なる出会いの手段としてではなく、自分自身を知り、より良いパートナーシップを築くためのプロセスとして捉え直すことを提案します。

書籍概要

【男性版】

～そろそろ結婚してもよいかなと思ったら読む本～

いい男になって人生を加速させる婚活戦略書

【女性版】

～無理せず、自分らしく結婚を叶えたいと思ったら読む本～

自然体で愛される女性になる婚活教科書

- 形式：単行本- 発売日：2026年5月25日（月）- 著者：オーネット楽しい婚活研究所 石川未樹 / 高田一恵 / 笹岡結加- 編集人：坂田夏子- 企画：潮凪洋介 / 白井博之 / 東谷光敏- プロデュース：HareHale Inc.- 発行所：株式会社 白夜書房 〒171-0033 東京都豊島区高田３丁目１０－１２ TEL：03-5292-7741/ FAX：03-5292-7751 https://www.byakuya-shobo.co.jp/

各書籍詳細

■男性版

結婚を「人生を加速させる選択」と捉え直し、出会いから関係構築までの実践ステップと、女性に選ばれるための本質的な考え方を解説した一冊です。

＜こんな方におすすめ＞

- 結婚を考え始めた方- 婚活の進め方が分からない方- 自分を成長させたい方

■女性版

無理をせず自然体で愛されるための婚活をテーマに、自分の魅力の見つけ方やコミュニケーション、関係構築のポイントを紹介した一冊です。

＜こんな方におすすめ＞

- 婚活がうまくいかないと感じている方- 自分に自信が持てない方- 自然体で結婚したい方

Amazonで先行予約中

～そろそろ結婚してもよいかなと思ったら読む本～

いい男になって人生を加速させる婚活戦略書

http://amazon.co.jp/dp/4864946639

～無理せず、自分らしく結婚を叶えたいと思ったら読む本～

自然体で愛される女性になる婚活教科書

http://amazon.co.jp/dp/4864946620

■■運営会社■■ 結婚相談所 株式会社オーネット

「両想いマッチング」「アドバイザー推薦お見合い」「婚活パーティー・イベント」をはじめ9種類の豊富な出会いの機会をご提供し、担当の結婚アドバイザーによる手厚いサポートを通して、結婚にむけた様々なニーズにお応えいたします。また、男女45歳以上を対象にした中高年専門のサービス＜オーネット スーペリア＞を運営し、結婚のみにこだわらない、さまざまなかたちのパートナー探しを実現するための大人の出会いの機会をご提供しています。



■代表者：代表取締役社長 小濱直人

■設立：1980年 4月 株式会社オーネットの前身となる株式会社オーエムエムジー設立

■沿革：2007年12月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立

2018年12月 親会社が楽天株式会社より

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社関連会社に変更

■本社所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南２丁目３番14号靖国九段南ビル7F



＜公式ホームページ＞

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＜ニュースリリースページ＞

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