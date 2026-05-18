x3d株式会社、累計1,500社へのAI研修・対面講演実績から「x3d(のすけ)式 組織AI教育3軸基礎理論」を体系化しホワイトペーパーを公開

x3d株式会社

3d株式会社（東京都港区、代表取締役：武石 幸之助）は、累計1,500社の法人研修実績から体系化した「x3d(のすけ)式 組織AI教育3軸基礎理論」を発表し、本理論の概要を解説したホワイトペーパーを2026年5月18日より公開いたしました。





背景

生成AIの企業導入が急速に進む一方で、「AI研修を実施したのに、誰も使っていない」という業界共通の課題が存在しています。x3dは2023年以降、1,500社を超える法人にAI研修・組織導入支援を提供する中で、この失敗が「スキル教育偏重」という構造的設計ミスから生じていることを発見いたしました。



「x3d(のすけ)式 組織AI教育3軸基礎理論」の概要

今回発表する理論は、AI活用能力はマインド・スキル・インフラの3つの軸の掛け算で決まるという原則に基づいています。また、3軸それぞれに「三重の谷」と命名した質的飛躍が必要となる地点があることを発見し、これらを体系的に整理いたしました。



プログラム体系の特長

本理論では、ベース教育を土台に、実践と思索の二輪を回す三層構造（ベース層、実践レイヤー、思索レイヤー）を採用しています。特長は以下の通りです：



・マインド・スキル・インフラの3軸同時育成による定着率向上

・「三重の死の谷」を乗り越える段階的なプログラム設計

・累計1,500社の現場知見に基づく実証的アプローチ



想定対象

本ホワイトペーパーは、企業の人事・教育担当者、経営層、AI導入を検討している組織のリーダーを主な対象としています。また、AI教育に携わるコンサルタントや研修担当者にも参考となる内容です。



主要実績

x3dが提供するAI研修・組織開発支援は、パナソニック株式会社、小野薬品工業株式会社、サツドラホールディングス株式会社、トヨタ自動車グループほか全国中堅企業など、幅広い業種の企業で採用されています。



提供概要

・価格：無料

・入手方法：

https://x3d.jp/whitepapers

または当社会員サイトよりダウンロード



代表コメント

これまで多くの企業様のAI導入を支援する中で、技術の習得だけでは組織への定着が困難であることを実感してまいりました。今回体系化した『のすけ式 組織AI教育3軸基礎理論』は、その解決策として生まれた実践的な理論です。AIを『使う』段階から『共に働く』文化を創る段階へと、企業の皆様と共に歩んでまいります。



その他のお知らせや活動報告は x3d お知らせ一覧 をご覧ください。



会社概要

x3d株式会社（クロスサード、東京都港区、代表取締役：武石幸之助）は、「AIを浸透させ、社会を前進させる」をミッションに、AI教育・組織開発から業務改善支援、AI開発・マーケティング支援までを一気通貫で提供するAIスタートアップです。累計1,500社以上の法人研修実績を持ち、独自の研修メソッドと生成AIマネジメントゲーム(R)をはじめとするソリューションで、企業・組織へのAI定着を支援しています。