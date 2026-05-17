少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド　終演報告

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株式会社ブシロード




2026年５月11 日（月）～17日（日）東京ドームシティ シアターGロッソにて上演した「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド」（主催：「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL-」プロジェクト）は無事、全公演終演しましたことをご報告致します。


報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。








Photo：福岡諒祠（GEKKO）





【少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド】


https://revuestarlight.com/musical/musical_eldorado/





『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』最新舞台、満員御礼！


2017年9月の初演から公演を重ね、全国各地で旋風を巻き起こしている少女☆歌劇 レヴュースタァライト。


本作は、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」にて初登場し、スタァライト初のコンソールゲーム「舞台奏像劇 遙かなるエルドラド」で全貌が明らかとなった、


亡命提督の子サルバトーレと貴族の嫡男アレハンドロの2人の主人公の夢と復讐の物語です。


そんな劇中劇「遙かなるエルドラド」をミュージカル化！大迫力のステージをお届けいたしました。



第1部では、歌と物語で紡がれる本格ミュージカルを上演。壮大な楽曲と迫力ある演技で、「遙かなるエルドラド」の世界を鮮やかに描き出し、


続く第2部では、ペンライトを振って楽しめるライブパートを開催。本作のテーマソングを含めた新曲2曲と既存曲を披露し、会場一体となって盛り上がりました。[大橋3]



会場は満員御礼。5月24日（日）まで、本公演の映像をアーカイブ配信中です。


他、舞台上で輝きを放つ“舞台少女”たちのこれからの活躍にぜひご期待ください。

































　 　 　


Photo：福岡諒祠（GEKKO）



「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とは…


「ミュージカル」と「アニメ」が相互にリンクし合い、展開していく新感覚ライブエンターテインメント。


2017年にプロジェクト初の舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE -」を上演し、ミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版の声優を担当している。


ミュージカル、コミカライズ、テレビアニメ、コンソールゲームなど幅広く展開し、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を2021年6月に上映。 またメインキャスト9名によるユニット「スタァライト九九組」として音楽活動も行っている。






少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド




■公演概要


日程：2026年5月11日（月）～5月17日（日）


会場：東京ドームシティ シアターGロッソ



上演台本・演出：児⽟明子



キャスト：


佐藤日向　岩田陽葵


／小山百代　生田 輝　相羽あいな　小泉萌香　伊藤彩沙　富田麻帆


／小林由佳／飛龍つかさ


〈アンサンブル〉


岩淵心咲　大塚 優希　大橋美優　小川さくら　倉知あゆか　小島 愛彩


佐々木 楓　杉森 菜摘　鈴木彩海　林本 奈々　廣瀬 水美　福田 楓


〈スウィング〉


中村莉子　水野伶美　柳沢明璃咲







■アーカイブ映像配信中！


最終日映像のアーカイブ配信チケットを発売中！






◆対象公演・チケット価格（国内）


5月17日(日)　12:00公演 定点配信　3,800円(税込)


5月17日(日)　16:00公演 スイッチング配信　4,800円(税込)



※別途手数料が発生いたします。


※国外のチケット券種・価格は上記とは異なります。詳細は販売ページをご確認ください。



◆チケット販売


受付期間：5月8日(金) 18:00 ～ 5月24日(日) 21:00


配信時間： ～ 5月24日(日) 23:59


購入・配信サイト（Streaming＋）：


国内　https://eplus.jp/musical_eldorado/st/


国外　https://ib.eplus.jp/musical_eldorado_st








『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド』公式サイト


https://revuestarlight.com/musical/musical_eldorado/



■少女☆歌劇 レヴュースタァライト


公式サイト：https://revuestarlight.com/


公式X：https://x.com/revuestarlight



※ご紹介いただく際には、下記の記載をお願いいたします。


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