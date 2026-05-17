少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド　終演報告

株式会社ブシロード

2026年５月11 日（月）～17日（日）東京ドームシティ シアターGロッソにて上演した「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド」（主催：「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL-」プロジェクト）は無事、全公演終演しましたことをご報告致します。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

Photo：福岡諒祠（GEKKO）

【少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド】

https://revuestarlight.com/musical/musical_eldorado/





『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』最新舞台、満員御礼！

2017年9月の初演から公演を重ね、全国各地で旋風を巻き起こしている少女☆歌劇 レヴュースタァライト。

本作は、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」にて初登場し、スタァライト初のコンソールゲーム「舞台奏像劇 遙かなるエルドラド」で全貌が明らかとなった、

亡命提督の子サルバトーレと貴族の嫡男アレハンドロの2人の主人公の夢と復讐の物語です。

そんな劇中劇「遙かなるエルドラド」をミュージカル化！大迫力のステージをお届けいたしました。

第1部では、歌と物語で紡がれる本格ミュージカルを上演。壮大な楽曲と迫力ある演技で、「遙かなるエルドラド」の世界を鮮やかに描き出し、

続く第2部では、ペンライトを振って楽しめるライブパートを開催。本作のテーマソングを含めた新曲2曲と既存曲を披露し、会場一体となって盛り上がりました。[大橋3]

会場は満員御礼。5月24日（日）まで、本公演の映像をアーカイブ配信中です。

他、舞台上で輝きを放つ“舞台少女”たちのこれからの活躍にぜひご期待ください。

Photo：福岡諒祠（GEKKO）

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とは…

「ミュージカル」と「アニメ」が相互にリンクし合い、展開していく新感覚ライブエンターテインメント。

2017年にプロジェクト初の舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE -」を上演し、ミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版の声優を担当している。

ミュージカル、コミカライズ、テレビアニメ、コンソールゲームなど幅広く展開し、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を2021年6月に上映。 またメインキャスト9名によるユニット「スタァライト九九組」として音楽活動も行っている。





少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド

■公演概要

日程：2026年5月11日（月）～5月17日（日）

会場：東京ドームシティ シアターGロッソ

上演台本・演出：児⽟明子

キャスト：

佐藤日向 岩田陽葵

／小山百代 生田 輝 相羽あいな 小泉萌香 伊藤彩沙 富田麻帆

／小林由佳／飛龍つかさ

〈アンサンブル〉

岩淵心咲 大塚 優希 大橋美優 小川さくら 倉知あゆか 小島 愛彩

佐々木 楓 杉森 菜摘 鈴木彩海 林本 奈々 廣瀬 水美 福田 楓

〈スウィング〉

中村莉子 水野伶美 柳沢明璃咲





■アーカイブ映像配信中！

最終日映像のアーカイブ配信チケットを発売中！

◆対象公演・チケット価格（国内）

5月17日(日) 12:00公演 定点配信 3,800円(税込)

5月17日(日) 16:00公演 スイッチング配信 4,800円(税込)

※別途手数料が発生いたします。

※国外のチケット券種・価格は上記とは異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

◆チケット販売

受付期間：5月8日(金) 18:00 ～ 5月24日(日) 21:00

配信時間： ～ 5月24日(日) 23:59

購入・配信サイト（Streaming＋）：

国内 https://eplus.jp/musical_eldorado/st/

国外 https://ib.eplus.jp/musical_eldorado_st

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド』公式サイト

https://revuestarlight.com/musical/musical_eldorado/

■少女☆歌劇 レヴュースタァライト

公式サイト：https://revuestarlight.com/

公式X：https://x.com/revuestarlight

※ご紹介いただく際には、下記の記載をお願いいたします。

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