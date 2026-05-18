きらめくシルバーカラーの「カプセルトイ・マシン」新しいスターターセット、予約販売開始！

雑貨ブランド CAMSHOP.JP より、企業向けカプセルトイマシーン「スタートセット」シルバーに、75mm透明カプセル（50個付属）のセットが新たにラインナップされました。現在、予約販売を受け付けています。

株式会社フェイスガチャガチャトイカプセルマシーン

雑貨ブランド CAMSHOP.JP より、企業向けカプセルトイマシーン「スタートセット」シルバーに、75mm透明カプセル（50個付属）のセットが新たにラインナップされました。現在、予約販売を受け付けています。

カプセルトイはいま、子ども向けの玩具という枠を超え、企業のイベント演出や店舗集客ツールとして注目を集めています。自社製品や試供品、オリジナルグッズをカプセルに詰めるだけで、来場者・来店者との接点が自然に生まれ、SNS投稿や口コミにもつながりやすい集客装置として機能します。本製品はそのような活用を、特別な設備や専門知識なしに誰でもすぐに始められるよう設計されたスタートセットです。工具不要・パーツ不要で縦連結が可能なため、規模に応じた拡張も容易。これまでカプセルトイマシーンの導入をためらっていた企業にとっても、手軽に試せる一台です。

[商品予約ページ]

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=3067991(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=3067991)

製品の特長

・キャスター付属で移動・設置が簡単。工具・パーツ不要で縦連結が可能

・空カプセル 75mm × 50個付属。届いたその日からすぐに稼働できる

・コンパクトなシルバーデザインで、会場・店舗・オフィスを問わず馴染みやすい

こんなシーンで活躍します

・イベント出展 来場者参加型の「ひと引きガチャ」として

・社内イベント・結婚式 二次会や記念品配布の演出として

・店舗集客 試供品・オリジナル雑貨を詰めた集客装置として

・販促・抽選 自社製品や限定品の抽選販売・おみくじにも

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ガチャガチャトイカプセルマシーン

[CAMSHOP.JP]

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

ガチャガチャトイカプセルマシーンガチャガチャトイカプセルマシーンガチャガチャトイカプセルマシーンガチャガチャトイカプセルマシーン

[商品詳細]

ガチャマシーン

本体：幅32cm、奥行43cm、高さ72cm

梱包：幅32cm、奥行44.5cm、高さ72cm

対応カプセルサイズ：直径45mm(約200個収容)～直径75mm(約50個収容)に対応

対応コイン：500円玉専用



カプセル

サイズ：直径65mmまたは直径75mmのどちらか50個が付属



JAN：4570138440093 (品番：440093)

[CAMSHOP.JP]

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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