サン・フレッシュグループと秋田県が連携協定を締結

～今夏、横浜高島屋にて第一弾プロモーションフェアを開催～

株式会社サン・フレッシュグループホールディングス

全国の大手百貨店地下などで約40店舗の青果専門店を展開する、株式会社サン・フレッシュグループホールディングス（本社：千葉県柏市、代表取締役：落合亜希子、以下「サン・フレッシュHD」）は、2026年5月14日（木）、秋田県と「県産青果物の販路拡大および輸出促進等に関する連携協定」を締結いたしました。

鈴木健太 秋田県知事(写真:左) と 落合亜希子サン・フレッシュHD代表取締役(写真:右)

■ 本協定の目的

サン・フレッシュHDが有する販売に関する知見や取引ネットワークを活用し、国内の大手百貨店や海外市場での秋田県産青果物の販路拡大を強力に推進することを目的としています。

■ 協定に基づく具体的な取り組み

【国内展開】今夏、横浜高島屋にて第一弾フェア開催

本協定の第一弾として、今夏、横浜高島屋店頭にて秋田県産青果物のプロモーションフェアを開催いたします。国内トップクラスの購買層が集まる百貨店市場において、「贈答用小玉すいか」や「じゅんさい」などの一級品のプロモーションを展開します。

【海外展開】アジア4店舗へ向けたフルーツ輸出の本格化

当社グループのグローバルネットワークを活かし、タイ・バンコク（サイアム高島屋等）、香港（そごう香港）、マレーシア（西武マレーシア）など海外4店舗に向け、豊かな気候風土が育む高品質な秋田県産フルーツ輸出事業へ本格的に注力してまいります。

【産地支援】マーケットニーズへの対応

国内外の消費者ニーズや市場の動向を産地へとフィードバックし、需要に直結した持続可能な「市場から選ばれる産地づくり」をサポートします。

■ 代表取締役 落合 亜希子のコメント

「このたび、秋田県様との連携協定を無事に締結でき、大変嬉しく身の引き締まる思いです。当グループは、国内の強固な百貨店ネットワークに加え、アジア主要都市にも確かな販売チャネルを持っていますので、秋田県が誇る素晴らしい農産物を順次届けてまいります。生産者の皆様の想いと、国内外の消費者の笑顔を繋ぐ架け橋となるべく、グループ一丸となって注力いたします。」

■ 企業概要

社名：株式会社サン・フレッシュグループホールディングス URL：https://sunfresh-group.com/

代表者：代表取締役 落合亜希子

所在地：千葉県柏市末広町15番地2

事業内容：青果物販売（全国の大手百貨店地下など約40店舗展開）、小売・仲卸・輸出事業を展開するグループの経営管理

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社サン・フレッシュグループホールディングス

広報担当 加藤 TEL：04-7148-0851 メールアドレス：info@sunfresh-group.co.jp