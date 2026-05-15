『イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド』に関連する寄付の実施について

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、追加型株式投資信託『イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド』を通じて得られた当社収益の一部を寄付しましたので、お知らせします。

当社が2021年3月30日に設定しました『イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド』は、世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う投資信託です。

このたび、当ファンドを通じて得られる当社収益の一部を、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する研究等を支援することによる社会貢献を目的として、寄付を行いました。寄付先は、「国立研究開発法人理化学研究所」および「公益財団法人地球環境産業技術研究機構」です。

「国立研究開発法人理化学研究所」、「公益財団法人地球環境産業技術研究機構」は特定の商品の保証・推奨を行うものではありません。

当社は、サステナブルな社会の実現に貢献すべく、責任ある機関投資家としてスチュワードシップ活動やESG投資に取り組むと共に、一企業市民として環境に配慮した事業運営や社会貢献活動にも注力しています。 今回の寄付の取り組みを通して、世界が直面する脱炭素問題の解決に貢献できるよう、引き続き努めてまいります。

■「イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド」の概要はこちら

https://www.smd-am.co.jp/fund/1971/

【重要な注意事項】

■当資料は、情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。

■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

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三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP：https://www.smd-am.co.jp/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会