甘味処鎌倉から、3つの味を一箱で楽しめる新商品「鎌倉三味 9個入り」が登場
甘味処鎌倉は、人気の鎌倉わらびもちを3種類の味で楽しめる新商品「鎌倉三味 9個入り」を、2026年5月22日（金）より販売開始いたします。
黒ごま・きな粉・抹茶の3つの味わいを一箱に詰め合わせた食べ比べセットで、「どの味も気になる」「少しずつ楽しみたい」というお客様の声から誕生しました。
手土産やお土産、ご家族・ご友人とのシェアにもぴったりな、“選ぶ楽しさ”と“分け合う楽しさ”を感じられる新商品です。
鎌倉三味 9個入りの画像
【開発背景】
甘味処鎌倉では、これまで「きな粉」「抹茶」「黒ごま」など、それぞれ単品商品としてご好評をいただいてきました。
一方で、
「抹茶も気になる」
「きな粉も外せない」
「全部食べたいけれど量が多い」
といった、“食べ比べしたい”というお声も多く寄せられていました。
また、近年はお土産や差し入れにおいても、「複数人でシェアしやすい」「好みに合わせて選べる」商品へのニーズが高まっています。
そこで今回、人気の3種類を少しずつ楽しめる「鎌倉三味 9個入り」を開発いたしました。
【商品の特徴】
◆ 3つの人気の味を一箱で楽しめる
黒ごまは香ばしく濃厚に。
きな粉はやさしく上品な甘み。
抹茶は香り高く奥深い味わい。
それぞれ異なる個性を、甘味処鎌倉ならではの“もっちりとろける食感”の鎌倉わらびもちでお楽しみいただけます。
◆ 「どれにする？」が会話になる食べ比べセット
箱を開けた瞬間、
「私は抹茶」
「じゃあ、きな粉にしようかな」
と自然に会話が生まれるのも、この商品の魅力です。
家族や友人と分け合いながら、好みの味を選ぶ時間まで楽しめる仕様となっています。
◆ 写真映えする3色の彩り
黒・黄・緑の彩りが美しく並ぶことで、見た目にも華やかに。
SNS投稿や手土産シーンでも映える、季節感のある和スイーツです。
【おすすめシーン】
- 帰省時のお土産に
- ご家族への手土産に
- 職場への差し入れに
- 友人とのティータイムに
- 自分へのちょっとしたご褒美に
“みんなで選べる和スイーツ”として、幅広いシーンでご利用いただけます。
【商品情報】
商品名：鎌倉三味 9個入り
内容：黒ごま／きな粉／抹茶
特徴：3色食べ比べ仕様
販売開始日：2026年5月22日（金）～
販売店舗：甘味処鎌倉 各店舗
おすすめ用途：お土産／手土産／差し入れ／シェアスイーツ
◆甘味処鎌倉 公式ホームページ
https://www.warabimochi-kamakura.com/
◆甘味処鎌倉 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/kamakura_warabi
◆甘味処鎌倉 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@warabimochi_kamakura
◆甘味処鎌倉 WEB CM
https://youtu.be/ameiyfQFn88