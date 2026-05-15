甘味処鎌倉から、3つの味を一箱で楽しめる新商品「鎌倉三味 9個入り」が登場

株式会社 K&S

甘味処鎌倉は、人気の鎌倉わらびもちを3種類の味で楽しめる新商品「鎌倉三味 9個入り」を、2026年5月22日（金）より販売開始いたします。

黒ごま・きな粉・抹茶の3つの味わいを一箱に詰め合わせた食べ比べセットで、「どの味も気になる」「少しずつ楽しみたい」というお客様の声から誕生しました。

手土産やお土産、ご家族・ご友人とのシェアにもぴったりな、“選ぶ楽しさ”と“分け合う楽しさ”を感じられる新商品です。

鎌倉三味 9個入りの画像

【開発背景】

甘味処鎌倉では、これまで「きな粉」「抹茶」「黒ごま」など、それぞれ単品商品としてご好評をいただいてきました。

一方で、

「抹茶も気になる」

「きな粉も外せない」

「全部食べたいけれど量が多い」

といった、“食べ比べしたい”というお声も多く寄せられていました。

また、近年はお土産や差し入れにおいても、「複数人でシェアしやすい」「好みに合わせて選べる」商品へのニーズが高まっています。

そこで今回、人気の3種類を少しずつ楽しめる「鎌倉三味 9個入り」を開発いたしました。

【商品の特徴】

◆ 3つの人気の味を一箱で楽しめる

黒ごまは香ばしく濃厚に。

きな粉はやさしく上品な甘み。

抹茶は香り高く奥深い味わい。

それぞれ異なる個性を、甘味処鎌倉ならではの“もっちりとろける食感”の鎌倉わらびもちでお楽しみいただけます。

◆ 「どれにする？」が会話になる食べ比べセット

箱を開けた瞬間、

「私は抹茶」

「じゃあ、きな粉にしようかな」

と自然に会話が生まれるのも、この商品の魅力です。

家族や友人と分け合いながら、好みの味を選ぶ時間まで楽しめる仕様となっています。

◆ 写真映えする3色の彩り

黒・黄・緑の彩りが美しく並ぶことで、見た目にも華やかに。

SNS投稿や手土産シーンでも映える、季節感のある和スイーツです。

【おすすめシーン】

- 帰省時のお土産に- ご家族への手土産に- 職場への差し入れに- 友人とのティータイムに- 自分へのちょっとしたご褒美に

“みんなで選べる和スイーツ”として、幅広いシーンでご利用いただけます。

【商品情報】

商品名：鎌倉三味 9個入り

内容：黒ごま／きな粉／抹茶

特徴：3色食べ比べ仕様

販売開始日：2026年5月22日（金）～

販売店舗：甘味処鎌倉 各店舗

おすすめ用途：お土産／手土産／差し入れ／シェアスイーツ

◆甘味処鎌倉 公式ホームページ

https://www.warabimochi-kamakura.com/

◆甘味処鎌倉 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/kamakura_warabi

◆甘味処鎌倉 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@warabimochi_kamakura

◆甘味処鎌倉 WEB CM

https://youtu.be/ameiyfQFn88