阿久津弘子未来基金を創設

基金の概要

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）（設立：2016年11月1日/設立者・代表理事：栗田暢之）

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（略称：JVOAD)(設立者・代表 代表理事：栗田暢之)は、阿久津弘子様（2024年5月没、91歳）のご遺志に基づく遺贈寄付を受領し、「阿久津弘子未来基金～災害に強く、次世代へつなぐ～」を創設いたしました。

本基金は、阿久津弘子様の遺言に基づき、遺言執行者綱島直輝様を通じてご寄付いただいたものです。阿久津弘子様は、大手毛髪関連サービス企業の創業者である阿久津三郎様の妻であり、社業の発展に多大なる尽力をされました。また、生前より子どもや困難な状況にある方々への支援に深い関心を寄せ、社会貢献活動に積極的に取り組まれてきました。

「未来を担う子どもたちのために、社会をより良くしたい」というご遺志を受け、その想いを未来へとつないでいくため、本基金を創設いたしました。

本基金の目的

「阿久津弘子未来基金」は、災害時に必要な支援が必要な人に確実に届き、すべての人が安心して暮らせる社会の実現と、その仕組みを次世代へ継承していくことを目的としています。

主な活用内容

本基金は、以下の取り組みに活用してまいります。

・災害支援に関わる多様な分野（子ども、障がい者、ペット等）における支援者同士の学びや意見交換の場の創出

・各分野の知見を共有し、支援の質を高めるための取り組み

・「災害時の連携を考える全国フォーラム」等を通じた発信と共有の機会づくり、これらの取り組みを通じて、平時からの備えを強化し、災害時に切れ目のない支援が実現される社会を目指します。

本基金は、単なる支援にとどまらず、日本の未来を担う子どもたちが、災害に強い社会の中で安心して暮らせるよう、その基盤を育てていくことも重要な目的としています。

お問合せ先

特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル267-B

E-mail：info@jvoad.jp 電話080-5961-9213 広報担当：坂田