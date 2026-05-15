MUFGストラテジック・インベストメントから10億円を資金調達

株式会社アイビーアイ

株式会社アイビーアイ（以下「当社」）は、このたび、株式会社三菱UFJ銀行の投資専門子会社である株式会社 MUFG ストラテジック・インベストメントが管理・運営する投資事業有限責任組合から、10億円の資金調達を実施いたしました。

本資金を活用し、当社グループは、広い車内空間と快適な乗り心地を備えたアルファードの増車を進め、プレミアム送迎サービスの供給体制を一層拡大してまいります。

当社グループでは、主力車両にトヨタ・アルファードを既に500台以上導入しており、空港送迎・ホテル送迎・法人利用・接待・会食時の移動など、快適さや安心感が求められる場面で、多くのお客様にご利用いただいています。

Ｚ社においては、グローバル配車アプリ「Uber」とのパートナーシップのもと、より広く快適な車両による移動体験を、タクシーに近い価格帯で提供しており、一般のお客様には、Uber アプリにて「プレミアム」を選択いただくと、当社グループを含むプレミアム車両による移動サービスをご利用いただけます。

また、ホテル・法人のお客様には、ジャパンプレミアム東京社にて、電話でのご予約・ご相談にも対応しており、用途に応じた柔軟な送迎手配を行っております。

今後も訪日需要の旺盛な成長や法人による移動需要の高まりを背景に、単なる移動手段としてではなく、これらプレミアムな移動手段を求める声が、今後も着実に成長するものと予想されます。

今回の資金調達は、こうした需要成長に対応するための車両調達や採用とともに、事業基盤の強化を支えるものです。

当社グループは今後も、より多くのお客様に、手の届きやすい価格帯でプレミアムな移動体験をお届けできるよう、サービスの拡大を進めてまいります。

ご利用方法

Uberアプリをご利用のお客様

アプリで「プレミアム」を選択してご利用ください。

※配車状況により、当社グループ以外の車両が配車される場合があります。

ホテル・法人のお客様

お電話でのご予約・ご相談も承っております。

株式会社ジャパンプレミアム東京

TEL：タクシー050-3786-6185

TEL：ハイヤー050-3733-7446

受付時間：24時間365日

当社は今後も、不動産のリノベーション事業と共に、タクシーハイヤーのリノベーション事業の強化により、上質で快適なモビリティサービスの提供を通じて、多様化する社会ニーズに応えてまいります。

以上

<事業会社情報>

株式会社ジャパンプレミアム東京

https://j-premium.co.jp/

株式会社Z

https://z-mobility.co.jp/

調達車種／トヨタ・アルファード・ハイブリットUberアプリ画面※プレミアムは迎車料・高速代を含んだ料金です。＜本件お問い合わせ先＞

株式会社アイビーアイ

経営企画室

TEL：03-3864-1288