世界のアーバンエアモビリティ（UAM）市場は2035年に162億7,000万米ドル規模へ
MarketsandMarketsは世界のアーバンエアモビリティ（UAM）市場を分析・予測した市場調査報告書「アーバンエアモビリティ（UAM）市場規模、シェア、動向、2035年までの世界予測 - Urban Air Mobility (UAM) Market - Global Forecast to 2035」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年中に21億6,000万米ドル規模となり、2031年から2035年まで年平均成長率（CAGR）20.9%で成長し、2035年には162億7,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「アーバンエアモビリティ（UAM）市場 - システム（機体構造、推進システム、電気系統、アビオニクス、FCS、内装）、用途（旅客、貨物・物流、医療・災害、民間）、インフラ、航続距離、建築、地域別 - 2035年までの世界予測 - Urban Air Mobility (UAM) Market by Systems (Aerostructure, Propulsion, Electrical, Avionics, FCS, Interiors), Application (Passenger, Cargo & Logistics, Medical & Disaster, Private), Infrastructure, Range, Architecture, Region - Global Forecast to 2035」はアーバンエアモビリティ（UAM）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
プラットフォーム別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● ハードウェア
● 航空機構造
● 推進システム
● アビオニクス
● 電気システム
● 飛行制御およびソフトウェア
● インテリア
● ソフトウェア
インフラ別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 地上設備および充電インフラ
● 垂直離着陸場／垂直着陸施設
● 充電およびエネルギーシステム
● 格納庫および整備施設
● 空域および交通インフラ
● UTMシステム
● ATM統合システム
● 通信、航法、監視システム
● フリート管理ソフトウェア
用途別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 旅客輸送
● 貨物・物流
● 医療・災害対応
● 個人所有／利用
動作モード別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 有人操縦
● 遠隔操作／半自律操縦
● 完全自律操縦
航続距離別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 短距離（50km未満）
● 中距離（50～200km）
● 長距離（200km超）
エンドユーザ別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 商用フリートオペレーター
● 機関／政府
● 民間／個人ユーザー
プラットフォームアーキテクチャ別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● マルチローター
● リフト＋クルーズ
● ティルトローター／ティルトウィング
地域別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 北米 - 米国、カナダ、欧州
● 英国 - ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州
● アジア太平洋地域 - 中国、日本、韓国、シンガポール、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
● その他の地域（RoW）- ラテンアメリカ、中東＆アフリカ
主な調査対象企業
● Joby Aero, Inc. (米国)
● Archer Aviation Inc. (米国)
● BETA Technologies, Inc. (米国)
● EHang (中国)
● Vertical Aerospace（英国）
● Eve Holding, Inc. (米国)
レポート概要
アーバンエアモビリティ（UAM）市場 - システム（機体構造、推進システム、電気系統、アビオニクス、FCS、内装）、用途（旅客、貨物・物流、医療・災害、民間）、インフラ、航続距離、建築、地域別 - 2035年までの世界予測
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「アーバンエアモビリティ（UAM）市場 - システム（機体構造、推進システム、電気系統、アビオニクス、FCS、内装）、用途（旅客、貨物・物流、医療・災害、民間）、インフラ、航続距離、建築、地域別 - 2035年までの世界予測 - Urban Air Mobility (UAM) Market by Systems (Aerostructure, Propulsion, Electrical, Avionics, FCS, Interiors), Application (Passenger, Cargo & Logistics, Medical & Disaster, Private), Infrastructure, Range, Architecture, Region - Global Forecast to 2035」はアーバンエアモビリティ（UAM）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
プラットフォーム別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● ハードウェア
● 航空機構造
● 推進システム
● アビオニクス
● 電気システム
● 飛行制御およびソフトウェア
● インテリア
● ソフトウェア
インフラ別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 地上設備および充電インフラ
● 垂直離着陸場／垂直着陸施設
● 充電およびエネルギーシステム
● 格納庫および整備施設
● 空域および交通インフラ
● UTMシステム
● ATM統合システム
● 通信、航法、監視システム
● フリート管理ソフトウェア
用途別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 旅客輸送
● 貨物・物流
● 医療・災害対応
● 個人所有／利用
動作モード別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 有人操縦
● 遠隔操作／半自律操縦
● 完全自律操縦
航続距離別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 短距離（50km未満）
● 中距離（50～200km）
● 長距離（200km超）
エンドユーザ別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 商用フリートオペレーター
● 機関／政府
● 民間／個人ユーザー
プラットフォームアーキテクチャ別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● マルチローター
● リフト＋クルーズ
● ティルトローター／ティルトウィング
地域別アーバンエアモビリティ（UAM）市場
● 北米 - 米国、カナダ、欧州
● 英国 - ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州
● アジア太平洋地域 - 中国、日本、韓国、シンガポール、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
● その他の地域（RoW）- ラテンアメリカ、中東＆アフリカ
主な調査対象企業
● Joby Aero, Inc. (米国)
● Archer Aviation Inc. (米国)
● BETA Technologies, Inc. (米国)
● EHang (中国)
● Vertical Aerospace（英国）
● Eve Holding, Inc. (米国)
レポート概要
アーバンエアモビリティ（UAM）市場 - システム（機体構造、推進システム、電気系統、アビオニクス、FCS、内装）、用途（旅客、貨物・物流、医療・災害、民間）、インフラ、航続距離、建築、地域別 - 2035年までの世界予測