【ロンハーマン】2024SSシーズンに大人気を博したWrangler for Ron Hermanのフラワープリントシリーズより新作アイテムが登場！

株式会社リトルリーグ

2024年に発売し大人気を博したWrangler for Ron Herman Kidsのフラワープリントシリーズ。キャッチーなフラワーデザインはそのままに、今シーズンはオーバーオールと新型のジャンパースカートの2型を5月23日(土)よりロンハーマン・RHC ロンハーマン各店とオンラインストアにて発売いたします。

アメリカの3大デニムブランドの一つでもあり、カウボーイやロデオライダー向けたジーンズで名高いブランドWrangler（ラングラー）。

70年代を彷彿とさせる愛と平和と自由を現すようなフラワーモチーフを描いたデザインを全体に施し、しっかりとフレアが効いたオーバーオールと新たにジャンパースカートが登場。キッズ特有の小さなフォルムとレトロなデザインが相まって可愛らしいスタイルを叶えてくれます。フラワープリントながら女の子も男の子も着用可能。

新型のジャンパースカートは、そのままはもちろんラップスカートを巻いたり、下にレギンスやデニムを合わせてワンランク上のスタイリングも可能。気分に合わせて楽しんでいただきたいアイテムです。

今回のテキスタイルは２つのブルーカラーを基調としたレトロフラワー。着こむほどに馴染んでいくため、経年変化を楽しんでいただけるのも魅力的なポイント。成長に合わせてストラップを調整していただくことで長く愛用いただける逸品です。

【Wrangler for Ron Herman】

◆Flower Print Overall(https://ronherman.jp/item/detail/1_2669_4341500038_1/073)

size : 105/110/120/130/140/150cm

color : Blue

price : \17,270

◆Flower Print Jumper Skirt(https://ronherman.jp/item/detail/1_2669_4340300092_1/073)

size : 105/110/120/130/140/150cm

color : Blue

price : \16,720

Online Store :https://ronherman.jp/item/detail/1_2669_4341500038_1/073