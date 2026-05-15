全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんがMCを務めるトークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」を放送しております。第66回目は5月18日（月）よる9時00分～音楽プロデューサー・村井邦彦さんをゲストに迎えて放送いたします。

1．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」番組概要

笑福亭鶴瓶と阿川佐和子がダブルMCとして初タッグ！

芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような昭和の大先輩をゲストに迎える。鶴瓶＆阿川のコンビが大先輩ゲストに恐縮しながらも、他では見せないゲストの素顔に迫る大人のためのトークバラエティ。 ■番組MC：笑福亭鶴瓶、阿川佐和子

2．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」#66 について

作曲家・音楽プロデューサーの村井邦彦さんが、第66回のゲストとして出演。 昭和20年(1945年)に東京信濃町で生まれた村井さん。音楽のルーツとなったジャズ好きのお父様とのお話や、幼少期によく聞いていたという音楽について、楽器の演奏にのめり込んだ学生時代のことなど、ニッチな音楽的感性が備わった子供～学生時代のエピソードをお話しいただきます。 作曲家としてデビューし大ヒットした昭和の青春歌 ザ・テンプターズの「エメラルドの伝説」や、赤い鳥の代表曲「翼をください」のお話、音楽プロデューサーとして輩出した、天才歌手・松任谷由実さんとの衝撃的な出会いや、YMOの世界的ヒットの裏側についても語っていただきました。 そして、名タッグ・山上路夫さんと手がけた最新曲「ふるさとを愛する」と「舞台」についても、テレビ初披露！音源披露の際には、思わず笑ってしまうようなお茶目なアクシデントも…？ これまで300曲以上を手掛けてきた村井さんの、鶴瓶さん＆阿川さんも驚きの音楽家人生をたっぷりお楽しみください。 【ゲスト】村井邦彦 ■番宣映像：https://youtu.be/le-ldJF50n0 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-066/

3．放送スケジュール

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=le-ldJF50n0

#66 5月18日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】村井邦彦 #67 6月15日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】舟木一夫 #68 6月22日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】毒蝮三太夫

7月に放送される#69以降のゲストもお楽しみに！

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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