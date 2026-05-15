公認会計士試験一発合格を目指す！5/29(金)20：00～無料オンラインセミナーを開催します【資格の学校TAC】

TAC株式会社

税理士、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2026年5月29日(金) 20:00より、公認会計士受験をお考えの皆様に向けて、公認会計士講座の講師によるオンラインセミナーを実施します。

■ セミナー概要

タイトル：

2028年一発合格を目指す！TACの公認会計士合格カリキュラムとは



日時：

2026年5月29日（金）20:00～21:00

開催形式：

オンライン（zoom）

※参加無料

担当講師からのメッセージ：

乙部 英信講師（名古屋校管理会計論担当）

会計士試験に合格するために一番必要なものは、絶対会計士になるという強い気持ちです。

この試験は易しい試験ではないですが、合格者数の増加により決して合格出来ない程の試験ではありません。自分の将来の方向性が決まっていない方や、自分の能力を試したい、高めたい、単なる組織の歯車としては生きていきたくないと思っている方にとっては、公認会計士は非常に有用な資格だと思います。公認会計士になりたいと思ったら早く勉強を始めて一年でも早く合格出来れば、より一層将来の可能性が高まります。公認会計士を目指そうと思いましたら、教室講座6科目開講中のTAC名古屋校をご利用ください。

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、参加方法・視聴URLをメールでお送りします。

セミナーのお申込みはこちら :https://lp.tac-school.co.jp/-20260529-2028TAC_03-LP1.htmlオープンスクール開催中！

資格の学校TACでは、2026年3月～2026年5月の期間、オープンスクールを開催中。

本企画は「講義体験」と「校舎見学ツアー・個別相談会」を通じて、受講前の不安や疑問を解消できる体験型イベントで、新年度に自己研鑽を志す大学生や社会人の「孤独な学習」を解消し、合格まで伴走する「つながる学び」を体感いただくためのものです。参加無料・一部予約制で、全国の校舎＆オンライン（Zoom）で参加することができます。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html

【TAC株式会社 会社概要】

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

WEB：https://www.tac-school.co.jp/