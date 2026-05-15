メイドインジャパンの「マックスボックス リベットレスフレーム」に新型フロントオープン28が初登場

アジア・ラゲージ株式会社

「メイドインジャパン ×フロントオープン×大容量なのにスリムなコンパクト設計」

人気シリーズ「マックスボックス リベットレスフレーム」に、新型フロントオープンモデルが初登場。28サイズながら横幅をスリム化し、旅先での“取り出しやすさ”を大きく向上させました。

旅のリアルに寄り添う。

「マックスボックス リベットレスフレーム（MAXBOX Rivetless Frame）」に新デザインが登場。

「マックスボックス リベットレス フレーム（MAXBOX Rivetless Frame）」カラー：白黄金（しろこがね）・緑灰（りょくはい）・藍鋼（あいはがね）・墨色（すみいろ）

製品ページはこちら :https://asialuggage.asia/category/MAXBOX_RV/

奥行きのあるフロントオープン × スリムな横幅設計で、よりスマートに使える28サイズ

アジア・ラゲージ株式会社（所在地：東京都／代表取締役社長：金村徳厚）は、「ジャパンブランドの品質・機能・デザイン、その先を目指す」ブランド哲学のもと、徹底した品質管理と国際保証のアフターサービスにより、誠実な職人技で広く支持を得ております。

2010年の発売以来、年々改良を重ね進化してきた人気シリーズ「MAXBOX」。

その中核モデルである 「マックスボックス リベットレスフレーム（MAXBOX Rivetless Frame）」 に、新たなデザインが誕生いたしました。

新型モデルは、従来から採用している純度100％ポリカーボネートの軽量かつ耐衝撃性に優れたボディと、金属製リベットを使用しない高剛性リベットレスフレームによる堅牢な構造を受け継ぎながら、今回新たに “奥行きのあるフロントオープン構造” と “横幅をスリム化したコンパクト設計” を採用しました。

これにより、約60cmの高さがある荷物も軽々と収納でき、旅先での“取り出しやすさ”が大きく向上。28サイズでありながら、ホテルや電車など限られたスペースにも旅のクロゼットボックスとして美しく収まる、より使いやすいモデルへと進化しています。

インテリアには5個のメッシュジッパーポケットを備え、収納性と視認性を両立。

企画・デザインから最終組み立てまでを日本国内で行うジャパンメイドとして、細部に至るまで高い品質を実現しています。

「MAX BOX Rivetless Frame（MX-8011RVTL-28）」は、直営店、公式オンラインストア、ならびに全国の量販店・専門店にて順次販売を開始しております。

MAXBOX Rivetless Frame（MX-8011RVTL-28）

「マックスボックス リベットレス フレーム（MAXBOX Rivetless Frame）」フロントオープン時 カラー：上段 緑灰（りょくはい）・下段 白黄金（しろこがね）ジャパンメイドの精度 × 高剛性リベットレスフレーム × フロントオープン

・高剛性リベットレスフレーム

・フロントオープン

・60mm径静音ダブルキャスター

・ホイールロックスイッチ（ワンタッチキャスターロック機構）

・ボトムハンドル

・内装生地抗菌加工

・スーツケースカバー付属

・YKKファスナー採用

・4桁TSロック

・10年保証

素材：ポリカーボネイト100％

カラー：白黄金／藍鋼／緑灰／墨色

サイズ：28サイズ（手荷物預け無料最大サイズ）

価格：69,300円（税込）

生産国：日本

「マックスボックス リベットレス フレーム（MAXBOX Rivetless Frame）」カラー：藍鋼（あいはがね）高剛性リベットレスフレーム

金属製のリベットレスフレームを使用。荷物が多いとき、重めの荷物が入っているときでも、型くずれしにくい構造です。

「マックスボックス リベットレス フレーム（MAXBOX Rivetless Frame）」カラー：藍鋼（あいはがね）ホイールロックスイッチ

ワンタッチでON\OFFできるストッパー付きです。

「マックスボックス リベットレス フレーム（MAXBOX Rivetless Frame）」カラー：藍鋼（あいはがね）ボトムハンドル

下部ハンドルにより、荷物の上げ下ろしがスムーズになります。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177329/table/6_1_f625cd725606601c3338cb31170b4708.jpg?v=202605151251 ]「マックスボックス リベットレス フレーム（MAXBOX Rivetless Frame）」カラー：白黄金（しろこがね）・緑灰（りょくはい）・藍鋼（あいはがね）・墨色（すみいろ）

会社名：アジア・ラゲージ株式会社

所在地：東京都千代田区神田練塀町６８番地ムラタヤビル 1F・2F

代表者：代表取締役社長 金村徳厚

設立：２００３年

事業内容：スーツケース、カバン、トラベルグッズの企画・製造・販売

代表的なコレクション：MAXBOX／デカかる／KABUKI／SOLID KNIGHT／GRANMAX／Dream Light

主要販売先：

・ ASIA LUGGAGE AKIBA SHOP

東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1F

・ 公式オンラインストア https://asialuggage.asia

・ ビックカメラ 国内：直営43店舗/ヨドバシカメラ 国内：直営23店舗/渋谷ロフト

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