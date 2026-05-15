5/27開催｜AIに「何を渡すか」で成果は9割決まる ── 法人DBプロの「営業AI採用」実践編
ウェビナーに無料で参加 :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dCUziS_7Sx2NUO9B9AxHhA
「AI、営業でどう使うのが正解？」
AIを業務で使う場面は増えていますが、「どう使えばより成果が出るのか」と、正解を模索されている方も多いはずです。
実はAIの成果は、指示の巧みさ以上に、読み込ませる「情報の質」で決まります。特に営業においては、「相手をどれだけ深く知っているか」という情報の解像度が、メッセージの説得力を左右するからです。
本セミナーでは一般的な10項目のリストと、70項目超を網羅するSalesRadarのリストをAIに渡した際の「アウトプットの圧倒的な差」を実演。
「今アプローチすべき企業」をどう見極め、刺さる一文を生成させるか。
AIを社員のように使いこなし、フォームやメールの反応率を高める実践術を公開いたします。
■ウェビナー概要
タイトル：AIに「何を渡すか」で成果は9割決まる ── 法人DBプロの「営業AI採用」実践編
開催日：2026年5月27日（水）14:00～14:45
配信形式： Zoomによるオンラインライブ配信
視聴方法：Zoomウェビナーを利用いたします。
下記URLよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dCUziS_7Sx2NUO9B9AxHhA
参加費：無料
主催：株式会社FUTUREWOODS
参加特典：セミナーお申し込みいただいた方には当日の資料と動画のアーカイブ（期間限定）をお渡しします。さらに、ウェビナー実施後のアンケートにご回答いただいた方には企業DBエンジニアが本気で考えたリストを"商談化リスト"に変えるプロンプトをプレゼントいたします。
■こんな方におすすめです- AIを営業効率化のためにどう活用すればよいか分からない方
- 営業リストのパーソナライズに限界を感じている方
- プロンプトの作成に疲弊している方
- 新規開拓（フォーム営業・メールDM）の反応率を劇的に上げたい方
- SalesRadarなど、リッチな企業データベースの真価を知りたい方
■登壇者プロフィール
株式会社FUTUREWOODS SalesRadarユニット ユニットマネージャー 猪俣 詢
エンジニア歴10年超。法人データベース・営業リスト系プロダクトの開発を中心に、マーケティング・セールス領域の複数プロダクトに携わる。
【注意事項】
- 視聴用URLは、ご登録いただいたメールアドレスごとに個別に発行されます。複数名でのご参加を希望される場合も、お手数ですがお一人ずつフォームよりお申し込みください。
- 同業他社様、および個人の方からのお申し込みは、主催者の判断によりお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ウェビナーに無料で参加 :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dCUziS_7Sx2NUO9B9AxHhA
◆ 営業DXサービス「SalesRadar（セールスレーダー）」について
SalesRadarは、ABMを最大限に 効率化できるマーケティング部門向け営業DXサービスです。
法人データベースを活用し、ターゲット法人の特定からリード獲得までを支援します。
https://radar.futurewoods.co.jp/
◆ 会社情報
会社名：株式会社FUTUREWOODS
所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F
代表者：小浜勇人
設立：2015年9月25日
URL：https://www.futurewoods.co.jp
事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営
FutureSearch: https://www.future-search.jp/
ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営
データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援
その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援
◆ お客様からのお問い合わせ先
《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS
TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）
e-mail： sales-radar.info@futurewoods.co.jp