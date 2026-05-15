5/27開催｜AIに「何を渡すか」で成果は9割決まる ── 法人DBプロの「営業AI採用」実践編

株式会社FUTUREWOODSウェビナーに無料で参加 :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dCUziS_7Sx2NUO9B9AxHhA

「AI、営業でどう使うのが正解？」



AIを業務で使う場面は増えていますが、「どう使えばより成果が出るのか」と、正解を模索されている方も多いはずです。



実はAIの成果は、指示の巧みさ以上に、読み込ませる「情報の質」で決まります。特に営業においては、「相手をどれだけ深く知っているか」という情報の解像度が、メッセージの説得力を左右するからです。



本セミナーでは一般的な10項目のリストと、70項目超を網羅するSalesRadarのリストをAIに渡した際の「アウトプットの圧倒的な差」を実演。

「今アプローチすべき企業」をどう見極め、刺さる一文を生成させるか。

AIを社員のように使いこなし、フォームやメールの反応率を高める実践術を公開いたします。

■ウェビナー概要

タイトル：AIに「何を渡すか」で成果は9割決まる ── 法人DBプロの「営業AI採用」実践編

開催日：2026年5月27日（水）14:00～14:45

配信形式： Zoomによるオンラインライブ配信

視聴方法：Zoomウェビナーを利用いたします。

下記URLよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dCUziS_7Sx2NUO9B9AxHhA

参加費：無料

主催：株式会社FUTUREWOODS

参加特典：セミナーお申し込みいただいた方には当日の資料と動画のアーカイブ（期間限定）をお渡しします。さらに、ウェビナー実施後のアンケートにご回答いただいた方には企業DBエンジニアが本気で考えたリストを"商談化リスト"に変えるプロンプトをプレゼントいたします。

■こんな方におすすめです

■登壇者プロフィール

- AIを営業効率化のためにどう活用すればよいか分からない方- 営業リストのパーソナライズに限界を感じている方- プロンプトの作成に疲弊している方- 新規開拓（フォーム営業・メールDM）の反応率を劇的に上げたい方- SalesRadarなど、リッチな企業データベースの真価を知りたい方

株式会社FUTUREWOODS SalesRadarユニット ユニットマネージャー 猪俣 詢

エンジニア歴10年超。法人データベース・営業リスト系プロダクトの開発を中心に、マーケティング・セールス領域の複数プロダクトに携わる。

【注意事項】

- 視聴用URLは、ご登録いただいたメールアドレスごとに個別に発行されます。複数名でのご参加を希望される場合も、お手数ですがお一人ずつフォームよりお申し込みください。- 同業他社様、および個人の方からのお申し込みは、主催者の判断によりお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ウェビナーに無料で参加 :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dCUziS_7Sx2NUO9B9AxHhA

◆ 営業DXサービス「SalesRadar（セールスレーダー）」について

SalesRadarは、ABMを最大限に 効率化できるマーケティング部門向け営業DXサービスです。

法人データベースを活用し、ターゲット法人の特定からリード獲得までを支援します。

https://radar.futurewoods.co.jp/

◆ 会社情報

会社名：株式会社FUTUREWOODS

所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F

代表者：小浜勇人

設立：2015年9月25日

URL：https://www.futurewoods.co.jp

事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営

FutureSearch: https://www.future-search.jp/

ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営

データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援

その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援



◆ お客様からのお問い合わせ先

《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS

TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）

e-mail： sales-radar.info@futurewoods.co.jp