生成AI利用者の約7割が買い物で活用、生成AIで調べた・おすすめされた商品やサービスを実際に購買した経験があるのは、うち約6割（エクスクリエ調べ）

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社であるソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨）は、生成AIを月1回以上利用している全国15歳～69歳男女（1,190人）を対象に「日常生活・買い物における生成AI活用実態調査（2026年）」をWebアンケートにて2026年4月24日（金）～27日（月）に実施しました。

●調査サマリ

●調査結果

- 月1回以上の生成AI利用率は約4割、10代の利用頻度が高い- 現在生成AIを利用している人の約3人に2人が頻度上昇を実感、10代で「大きく増えた」が多い- 生成AIのイメージは「検索エンジンの代わり」が最多、女性10～20代は「アシスタント」「相談相手」「話し相手」が多い- 生成AI利用者の約7割が買い物での活用経験あり、自分に合う商品の絞り込みや情報収集に利用- 生成AIで調べた・おすすめされた商品やサービスを購買した人は、生成AIを活用した買い物経験者のうち約6割、利用頻度が高いほど購買経験率が高い- 生成AI活用により2割超の人が買い物時間の短縮や新たな商品との出会いを実感全調査結果のダウンロードはこちら :https://www.excrie.co.jp/report/generativeai-lifestyle-survey-202605【月1回以上の生成AI利用率は約4割、10代の利用頻度が高い】

スクリーニング調査（全国に住む15歳～69歳男女5,825人）において、生成AIツールを月1回以上利用している人は全体の40.6%と約4割でした。一方、「利用したことがない」は51.8%と過半数を占めています。月１回以上の利用率を年代別にみると、10代が他年代より高い結果となりました。（図表1）

図表1 生成AIツールの利用頻度（単一回答）※スクリーニング調査より【現在生成AIを利用している人の約3人に2人が頻度上昇を実感、10代で「大きく増えた」が多い】

スクリーニング調査（現在生成AIを利用していると回答した全国に住む15歳～69歳男女=2,649人）において、67.6%がおよそ1年前と比べて利用頻度が「増えた（計）」と回答しました。「大きく増えた」に着目すると、10代が他年代より高くなっています。（図表2）

図表2 1年前と比較した生成AIツール利用頻度の変化（単一回答）※スクリーニング調査より【生成AIのイメージは「検索エンジンの代わり」が最多、女性10～20代は「アシスタント」「相談相手」「話し相手」が多い】

生成AIを月1回以上利用していると回答した人（n=1,190、以下「生成AI利用者」）に、生成AIに対するイメージ・価値を聴取したところ、「検索エンジンの代わり」（30.9%）が最多となりました。また、「アイディアや考えを整理してくれる相談相手」と「悩みや気持ちを話せる話し相手」は女性10～20代が比較的高くなっています。（図表3）

図表3 生成AIに対するイメージ・価値（単一回答）【生成AI利用者の約7割が買い物での活用経験あり、自分に合う商品の絞り込みや情報収集に利用】

生成AI利用者のうち、商品・サービスの買い物において生成AIを活用したことがある人は69.9%と、約7割でした。具体的な活用場面は「自分に合う商品・サービスの絞り込み」（18.2%）が最も高く、「商品・サービスの仕様や機能の詳しい説明」（17.3%）と「口コミ・レビューの収集・要約」（17.3%）が続いています。（図表4）

図表4 買い物における生成AIの活用場面（複数回答）【生成AIで調べた・おすすめされた商品・サービスを購買した人は、生成AIを活用した買い物経験者のうち約6割、利用頻度が高いほど購買経験率が高い】

商品・サービスの買い物において生成AIを活用したことがある人（n=832）のうち、生成AIで調べたり、おすすめされたりした商品・サービスを実際に購入・利用したことが「ある（計）」と回答した人は61.3%でした。生成AIの利用が高頻度である層ほど購買経験率が高くなっています。（図表5）

図表5 生成AIの情報をもとにした購買経験（単一回答）【生成AI活用により2割超の人が買い物時間の短縮や新たな商品との出会いを実感】

商品・サービスの買い物において生成AIを活用したことがある人に、買い物において生成AIを活用し始めて感じた変化を聴取したところ、「商品・サービス選びにかかる時間が短縮された」（20.4%）と「自分では見つけられなかった商品・サービスに出会えた」（20.1%）がそれぞれ2割超となりました。また、「生成AIの情報が正しいか不安になった」（17.2%）や「検索エンジンで情報収集をする頻度が減った」（17.1%）ことも一定数の人が感じています。（図表6）

図表6 買い物での生成AI活用による行動・気持ちの変化（複数回答）

上記に加えて、「生成AI利用による行動・気持ちの変化」や「買い物において生成AIに相談したいこと」について聴取しています。

●調査項目

●調査概要

全調査結果のダウンロードはこちら :https://www.excrie.co.jp/report/generativeai-lifestyle-survey-202605- 生成AIツールの利用頻度（単一回答）- 1年前と比較した生成AIツール利用頻度の変化（単一回答）- 利用している生成AIツール（複数回答）- 生成AIを使う場面・用途（複数回答）- 生成AIに対するイメージ・価値（単一回答）- 生成AI利用による行動・気持ちの変化（複数回答）- 普段の買い物で億劫なこと（複数回答）- 買い物時に最初に使う情報収集手段（単一回答）- 買い物における生成AIの活用場面（複数回答）- 生成AIを活用した買い物ジャンル（複数回答）- 買い物時の生成AIへの質問スタイル（複数回答）- 買い物時に生成AIと併用した情報収集媒体（複数回答）- 生成AIの情報をもとにした購買経験（単一回答）- 生成AIで調べた後の購買チャネル（複数回答）- 買い物での生成AI活用による行動・気持ちの変化（複数回答）- 買い物における生成AI活用への気持ち（複数回答）- 買い物において生成AIに相談したいこと（複数回答）

調査タイトル：日常生活・買い物における生成AI活用実態調査（2026年）

調査期間 ：2026年4月24日（金）～27日（月）

調査手法 ：クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査

調査対象 ：スクリーニング調査にて「生成AIを月1回以上利用している」と回答した、全国に住む15歳～69歳男女（1,190人）

【会社概要】

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/

会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ： 2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/

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