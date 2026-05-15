【5/28限定】「AI活用」の定義をアップデートせよ。成果を2倍にする組織と、検索ツールで終わる組織の決定的な格差

株式会社immedio

商談獲得自動化サービスを展開する株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年5月28日（木）、株式会社DeNA AI Link主催のオフラインセミナーに登壇いたします。AIを使いこなす組織とそうでない組織で生まれる「決定的な成果の差」を軸に、SALESCORE、Mer、DeNA AI Linkと共に、営業組織のOSを書き換えるための具体的な指針を提示します。

詳細はこちら :https://www.immedio.io/event/page-2944/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415■ 「AI活用の格差」がもたらす営業組織の二極化

多くの企業が営業現場へAIを導入していますが、その実態は「提案先企業の検索」や「リサーチの補助」といった、従来の作業の延長線上に留まっているケースが少なくありません。

一方で、AIを戦略の核に据え、商談獲得から成約までのプロセスを抜本的に再定義した組織は、既に「成果2倍」という圧倒的な格差を生み出し始めています。本セミナーでは、AI、セールスイネーブルメント、CRMのスペシャリスト4名が登壇し、現場の課題を解決する「AI活用の真の定義」を議論します。

■ 当日のタイムテーブル- 18:00～：各社AI活用取り組みの共有最前線を走る4社が、現在どのような思想でAIを営業プロセスに組み込んでいるのか、秘匿性の高い知見を公開します。- 18:35～：パネルディスカッション「そもそも営業にAIは必要か？」という問いに対し、検索ツールで終わる組織と成果を2倍にする組織の「具体的な行動の差」を深掘りします。- 18:55～：Q&Aセッション参加者である組織リーダーや経営層が直面している「AI推進の壁」に対し、その場で直接回答します。- 19:00～：情報交換会（名刺交換）セッション後は、40階のラウンジにて登壇者や参加者同士で語り合える場を用意。組織リーダー同士のネットワーク構築が可能です。参加申し込みする :https://www.immedio.io/event/page-2944/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415

■ 開催概要

イベント名：そもそも営業にAIは必要か？-AIを入れても提案先企業の検索にしか使えない組織、成果を2倍にする組織の格差

開催日時：2026年5月28日（木） 18:00 - 20:00（受付開始 17:30）

会場：渋谷スクランブルスクエア 40階ラウンジ

定員人数： 70名（先着順／事前申込制）

※同一企業から複数名ご参加の場合も、参加される方お一人ずつフォームへのご回答をお願いいたします。

詳細・お申し込み：https://www.immedio.io/event/page-2944/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415(https://www.immedio.io/event/page-2944/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415)

（※お申込期限：2026年5月22日中まで）

■ このような方におすすめ- 営業部・営業企画部の組織リーダー現場のAI活用を「便利ツール」から「成果を出す武器」へ昇華させたい方。- AI推進担当者・経営層営業現場に課題感を持ち、テクノロジーによる抜本的な組織改革を模索している方。

■ 登壇者プロフィール- 浜田 英揮 ｜ 株式会社immedio 代表取締役社長- 中内 崇人 氏 ｜ SALESCORE株式会社 代表取締役社長- 澤口 友彰 氏 ｜ 株式会社Mer 代表取締役社長- 中井 雄一郎 氏 ｜ 株式会社DeNA AI Link 事業開発部 部長

皆さまのご来場、心よりお待ちしております。

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)