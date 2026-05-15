



世界最大のコンピュータビジョンエコシステムに、次世代リアルワールドAIアプリケーション構築のための統合ワンクリックNPUハードウェアスタンダードを提供。

ソウル、韓国、2026年5月15日 /PRNewswire/ -- 超低消費電力ニューラルプロセッシングユニット（NPU）に特化したファブレスAI半導体企業DEEPXは本日、GitHubスター数13万を超える世界最も広く導入されているコンピュータビジョンアーキテクチャ「Ultralytics YOLO」を手掛けるUltralyticsとの先進的なパートナーシップを発表しました。



【グローバル】DEEPXとUltralyticsが戦略的提携を締結 YOLOコミュニティにおけるPhysical AIのグローバルスタンダードを定義



Ultralyticsは従来のAIモデル開発企業の枠を大きく超え、グローバルなビジョンAIエコシステムをつなぐ決定的なデベロッパープラットフォームへと進化しました。Ultralytics YOLOモデルとUltralyticsプラットフォームは、産業用カメラやロボティクスから自動運転、スマートシティインフラに至る多様な物理アプリケーションにわたって事実上の標準として確立されています。月間ダウンロード数1,660万件以上を誇り、コンピュータビジョンプロジェクト構築のためのシングル統合環境を提供する同社は、世界中のAI展開に向けた究極のゲートウェイとして機能しています。

今回のパートナーシップは単なる技術的統合にとどまらず、Physical AIのグローバルスタンダードを確立するための戦略的取り組みです。DEEPXのNPUハードウェアおよびソフトウェアツールチェーンをUltralyticsエコシステムの中核に組み込むことで、両社は世界中の数百万のデベロッパーに、AIをクラウドから物理世界へと展開するための決定的なプラットフォームを提供します。

Physical AIは、ロボット、産業機械、スマートビークルが自律的に動作するための高性能・超省エネルギーコンピューティングを必要とします。Ultralytics YOLOコミュニティはこの革命の最前線に立ち、これらリアルワールドシステムの「眼」を構築しています。本パートナーシップを通じ、DEEPXは量産中のDX-M1 NPUをこれらアプリケーションの根幹となる「脳」として位置付け、エッジ展開へのあらゆる障壁を取り除きます。

「このアライアンスは、Physical AIの事実上のスタンダードを確立するためのものです」とDEEPXのCEO、キム・ロクォン氏は述べています。「YOLOコミュニティには、地球上で最も革新的なコンピュータビジョンデベロッパーが集まっています。UltralyticsエコシステムでDEEPXをネイティブかつ摩擦なく利用できるエクスポートターゲットにすることで、私たちは単にハードウェアを提供するだけでなく、リアルワールドのインテリジェントシステムがどのように構築・スケールされるかの新たなグローバル青写真を定義しています。」

Physical AIスタンダードの確立：パートナーシップの主要ポイント

・'format=deepx'スタンダードの確立：DEEPXは月間1,660万ダウンロードを誇るUltralytics Pythonパッケージに深く統合されました。デベロッパーはformat=deepxを使用するだけで、業界最先端のコンピュータビジョンモデルをDEEPXハードウェアに展開でき、エッジ展開プロセスが標準化されます。

・ビジョンAIエコシステムの統合：UltralyticsにはDEEPXのSDK向けに最適化された自動化・本番対応パイプラインが搭載されました。これにはゼロフリクションのモデル量子化と検証が含まれ、ソフトウェア開発とハードウェア実行の橋渡しをします。

・将来性を見据えたAI基盤：DEEPXが業界ベンチマークであり続けることを確保するため、専用CI/CDパイプラインがUltralyticsの全アップデートおよびAIモデルの進化との継続的な互換性をすぐに保証します。

・グローバル普及の加速：本パートナーシップでは、技術ウェビナー、共同ブランドキャンペーン、オープンソースコミュニティ構築などのジョイントイニシアチブを推進し、グローバルなUltralytics YOLOデベロッパーが DEEPX アーキテクチャ上でPhysical AIの未来を構築できるよう教育・支援します。

「Ultralyticsは、最も効率的なエッジアーキテクチャ上で完璧に動作する最先端のビジョンAIモデルを構築することでAIの民主化に取り組んでいます」とUltralyticsのCEO、グレン・ヨッハー氏は述べています。「DEEPXとのパートナーシップにより、私たちの膨大なデベロッパーコミュニティは、Ultralytics YOLOモデルをパワフルで低消費電力のPhysical AIソリューションにシームレスに変換できるようになります。共に、ビジョンAIが物理世界とどのように相互作用するかを形作っています。」

DEEPXについて

DEEPXはPhysical AIの時代を先導するグローバルファブレスAI半導体企業です。超低消費電力・高性能コンピューティングをエッジにもたらすことに特化し、あらゆる電子デバイスにリアルワールドインテリジェンスを付与します。500件以上の特許ポートフォリオに裏付けられた技術的リーダーシップを持ち、ロボティクス、スマートモビリティ、スマートファクトリー、セキュリティシステム分野でグローバル展開を拡大しています。現代自動車グループ、百度、ロッテ、POSCO DX、LG Uplus など信頼される企業を含む米国・欧州・アジアの50社以上の顧客から支持されています。詳細はwww.deepx.aiをご覧ください。

お問い合わせ：Ella Lee、PRおよびマーケティングマネージャー、lah@deepx.ai

Ultralyticsについて

UltralyticsはビジョンAIの牽引役として、Ultralytics YOLO（You Only Look Once）モデルとUltralyticsプラットフォームで知られています。同プラットフォームはアノテーション、トレーニング、ビジョンAIソリューションの展開をワンプレースで行える究極のエンドツーエンドコンピュータビジョンプラットフォームです。GitHubスター数13万5千以上、PiPダウンロード数2億6千万以上、モデル利用数30億回以上を誇り、Ultralytics YOLOは世界で最も広く認知されたオブジェクト検出モデルとなっています。Ultralyticsは使いやすく最先端のAI技術でユーザーを支援し、製造業からヘルスケアまで多様な産業でAIの利活用を簡素化・民主化することをミッションとしています。

お問い合わせ：Altaïr Margalet、PRおよびインフルエンサーマーケティングスペシャリスト、altair@ultralytics.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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