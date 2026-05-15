aiMotive、L2+からL4までの車載AIワークロードに比類のない柔軟性と拡張性を提供するaiWare5を発表





ブダペスト（ハンガリー）, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- 車載AI技術の大手プロバイダーであるaiMotiveは、最新世代の車載NPU IPである aiWare5の正式発売を発表しました。CESでのソフトローンチを成功させ、Socionextとの戦略的関係を通じてaiWareエコシステムを大幅に拡張し、グローバルなティア1およびOEMパートナーの需要に対応したaiWare5は、一般ライセンス提供を開始しました。aiWareは常にあらゆる車載AIワークロードを高速化するように設計されてきましたが、今回の最新リリースでは、先日一般ライセンス提供が開始された最新の自動運転ソフトウェアスタック「aiDrive」も完全にサポートしています。

市場に出回っている多くの汎用NPUとは異なり、aiWareは自動車向け推論処理に特化して一から設計されました。aiWare5は、実運用で実績のあるaiWare4と比較して多くの大幅な機能強化を実現しており、業界トップクラスの効率性を維持しつつ、次世代システムに求められる膨大なスループットを大幅に拡大しています。aiWare4は、Nextchip APACHE6のようなコスト効率の高いプラットフォーム上で完全なL2+ドライビング・ソリューションを提供することで、すでにその能力を実証していますが、aiWare5では、以下を含む多くの新機能とアップグレードが導入されています。

・LLM、ビジョン・トランスフォーマー、SSMなど、AIワークロードの将来的な躍進に向けたサポートの強化

・ダイナミックFP8スケーリングをサポート

・GPUに最適化された独自のエミュレータにより、ファーストシリコン前のビット精度のモデリングをリアルタイムより高速に行えるようになり、ツーリングにおけるリーダーシップのさらなる拡大を実現

性能の拡張性とシステム・モデリングの使いやすさを兼ね備えたこのユニークな組み合わせにより、エッジ・センサ・プロセッサから集中型の高性能車両用コンピュート・プラットフォームまで、より迅速な設計サイクルが可能になります。

世界初のISO 26262 ASIL B認証NPU IPとして、aiWareは自動車生産プログラムに安全第一の基盤を提供します。Safety Element out of Context（SEooC）として開発されたこの製品は、包括的な安全文書とコンプライアンス・サポートに支えられており、ASIL B以上のコンプライアンス・システムへの統合を簡素化します。

ハードウェアだけでなく、aiWare5は業界をリードする開発ツールによって補完されています。独自のaiWare GPU最適化エミュレータは、ターゲットシリコンを使用せずに、最終的なAIベースのADASソフトウェアスタックの大規模なSoftware-in-the-Loop（SiL）検証を可能にします。オフラインでニューラルネットワークの最適化と最終シリコンの5%以内の性能推定が可能なaiWare Studioと組み合わせることで、開発チームはハードウェアが利用可能になる前にワークロードの最適化の大部分を完了することができ、開発タイムラインと統合リスクを大幅に削減することができます。

このアーキテクチャーの決定論的な設計は、認証取得の取り組みをさらに後押しし、安全性が極めて重要な自動車分野での導入において、予測可能な、実運用に耐えうるパフォーマンスを保証します。

「aiWare5は、スケーラブルで量産可能な車載AIアクセラレーションにおける大きな一歩です」と、Semiconductor EngineeringのSVPであるMárton Fehér氏は述べています。「初日から、私たちは自動車ネイティブの推論に専念してきました。他社が汎用設計を採用するなか、当社は車両環境特有の厳しさに重点を置くことで、OEMや半導体パートナーに比類のない、安全認証済みで将来性のあるNPU IPソリューションを提供することができます」。

aiWare5は、次世代車載用SoC、専用AIアクセラレータ・コプロセッサ、またはチップレットへの統合に最適で、現在、即時ライセンス供与とIPの提供が可能です。

詳しくは、以下をご覧ください： www.aimotive.com

お問い合わせ：

Bence Boda

マーケティング・ディレクター

bence.boda@aimotive.com

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2578790/aiMotive_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com