ブルーをアイスるみんなと。まだ見ぬ景色へ！！ オリジナルユニフォームがもらえるキャンペーンを実施！ 「ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.」
赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.」を2026年5月18日（月）より順次数量限定で全国発売いたします。
(C)2026 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark and Climacool are trademarks of adidas, used with permission.
沢山の感動を生み続けるサッカー日本代表。ガリガリ君はブルーをアイスるみんなと一緒に、これからも熱い想いを胸に活動を続けてまいります。今回は定番の「ガリガリ君ソーダ」にて、「ガリガリ君」のトレードマークである「半袖・半ズボン」から「アディダス サッカー日本代表 ユニフォーム」姿の新パッケージで登場です。
「ガリガリ君ソーダ（7本入り）サッカー日本代表ver.」では、抽選で合計1,000名様に「ガリガリ君×アディダス サッカー日本代表 ホーム レプリカユニフォーム」が当たるキャンペーンを実施いたします。
「ガリガリ君」ファンのみならず、サッカーファンのみなさんもお楽しみください。
商品の発売にあわせて、サッカー日本代表ユニフォーム（サイン入り）をプレゼントするアディダスキャンペーンも同時開催。パッケージに記載された二次元コードをスキャンしてアディダスアプリからご応募ください。
赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでもらえる新しいアイスクリームの提案をしていきます。
【商品情報】
■ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.
希望小売価格：97円（税込）
種類別：氷菓
容量：105ml
エネルギー：66kcal
発売日：2026年5月18 日（月）より順次
発売エリア：全国
■ガリガリ君ソーダ（7本入り） サッカー日本代表ver.
希望小売価格：454円（税込）
種類別：氷菓
容量：63ml×7本
エネルギー：40kcal
発売日：2026年5月18 日（月）より順次
発売エリア：全国
【合計1,000名様に「ガリガリ君×アディダス サッカー日本代表 ホーム レプリカユニフォーム」当たるキャンペーン】
賞品 【応募券2枚】
ガリガリ君×アディダス サッカー日本代表 ホーム レプリカ ユニフォーム 1,000名様
9サイズからお選びいただけます(130, 140, 150, 160, S, M, L, XL, 2XL)
応募締切 第1回抽選分：2026年5月31日（日）
第2回抽選分：2026年6月30日（火）
第3回抽選分：2026年9月30日（水）
※各回とも当日消印有効
対象商品 ガリガリ君ソーダ（7本入）サッカー日本代表ver.2026年キャンペーンパッケージのみ
応募方法 郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトより応募ハガキをダウンロードし、必要な分の
応募券と切手を貼り、必要事項を記入の上、ご応募ください。
応募券はキャンペーンパッケージの側面にあります。
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。