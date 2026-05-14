ブルーをアイスるみんなと。まだ見ぬ景色へ！！ オリジナルユニフォームがもらえるキャンペーンを実施！ 「ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.」

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赤城乳業株式会社

　赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.」を2026年5月18日（月）より順次数量限定で全国発売いたします。



(C)2026 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark and Climacool are trademarks of adidas, used with permission.

沢山の感動を生み続けるサッカー日本代表。ガリガリ君はブルーをアイスるみんなと一緒に、これからも熱い想いを胸に活動を続けてまいります。今回は定番の「ガリガリ君ソーダ」にて、「ガリガリ君」のトレードマークである「半袖・半ズボン」から「アディダス サッカー日本代表 ユニフォーム」姿の新パッケージで登場です。



「ガリガリ君ソーダ（7本入り）サッカー日本代表ver.」では、抽選で合計1,000名様に「ガリガリ君×アディダス サッカー日本代表 ホーム レプリカユニフォーム」が当たるキャンペーンを実施いたします。


「ガリガリ君」ファンのみならず、サッカーファンのみなさんもお楽しみください。



商品の発売にあわせて、サッカー日本代表ユニフォーム（サイン入り）をプレゼントするアディダスキャンペーンも同時開催。パッケージに記載された二次元コードをスキャンしてアディダスアプリからご応募ください。



赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでもらえる新しいアイスクリームの提案をしていきます。


【商品情報】

■ガリガリ君ソーダ サッカー日本代表ver.


希望小売価格：97円（税込）


種類別：氷菓


容量：105ml


エネルギー：66kcal


発売日：2026年5月18 日（月）より順次


発売エリア：全国






■ガリガリ君ソーダ（7本入り） サッカー日本代表ver.


希望小売価格：454円（税込）


種類別：氷菓


容量：63ml×7本


エネルギー：40kcal


発売日：2026年5月18 日（月）より順次


発売エリア：全国






【合計1,000名様に「ガリガリ君×アディダス サッカー日本代表　ホーム　レプリカユニフォーム」当たるキャンペーン】


賞品　　　　 【応募券2枚】


　　　　　　　ガリガリ君×アディダス サッカー日本代表 ホーム　レプリカ ユニフォーム 1,000名様


　　　　　　　9サイズからお選びいただけます(130, 140, 150, 160, S, M, L, XL, 2XL)


応募締切　　　第1回抽選分：2026年5月31日（日）


　　　　　　　第2回抽選分：2026年6月30日（火）


　　　　　　　第3回抽選分：2026年9月30日（水）


　　　　　　　　 ※各回とも当日消印有効


対象商品　　 ガリガリ君ソーダ（7本入）サッカー日本代表ver.2026年キャンペーンパッケージのみ


応募方法　　　郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトより応募ハガキをダウンロードし、必要な分の


　　　　　　　応募券と切手を貼り、必要事項を記入の上、ご応募ください。


　　　　　　　応募券はキャンペーンパッケージの側面にあります。


　　　　　　　　 ※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。