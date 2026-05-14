SaaS比較サイト「BOXIL」2026年4月度資料請求数ランキングを発表

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が運営するSaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2026年4月度の資料請求数ランキング（以下、本ランキング）を2026年5月11日に発表しました。

ランキング一覧ページURL：https://boxil.jp/monthly-ranking/

本ランキングは、2026年4月1日～4月30日の1ヶ月間に「BOXIL」上で行われた資料請求に基づき集計したものです。一部カテゴリをピックアップし、期間中に資料請求数の多かった上位5サービスを紹介します。

名刺管理ソフト

- Sansan（Sansan株式会社）- SKYPCE（Ｓｋｙ株式会社）- Knowledge Suite+（ブルーテック株式会社）- ホットプロファイル（株式会社ハンモック）- mソナー（ユーソナー株式会社）

名刺管理ソフト 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-business_card/monthly-ranking/

経費精算システム

- ハーモス経費（株式会社ビズリーチ）- Bill One経費（Sansan株式会社）- 楽楽精算（株式会社ラクス）- バクラク経費精算（株式会社LayerX）- ジョブカン経費精算（株式会社DONUTS）

経費精算システム 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-expense/monthly-ranking/

請求書発行システム

- invox発行請求書（株式会社invox）- 奉行Edge 発行請求書DXクラウド（株式会社オービックビジネスコンサルタント）- MakeLeaps（メイクリープス株式会社）- LinkPrint CLOUD（ティービー株式会社）- 楽楽明細（株式会社ラクス）

請求書発行システム 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-invoicing/monthly-ranking/

契約書レビュー

- クラウドリーガル（Molton株式会社）- クラウドサイン レビュー（弁護士ドットコム株式会社）- LeCHECK（リチェック）（株式会社リセ）- LAWGUE（FRAIM株式会社）- BoostDraft（株式会社BoostDraft）

契約書レビュー 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-contract_review/monthly-ranking/

電子契約システム

- クラウドサイン（弁護士ドットコム株式会社）- 電子印鑑GMOサイン（GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）- マネーフォワード クラウド契約（株式会社マネーフォワード）- freeeサイン（フリー株式会社）- Docusign（ドキュサイン・ジャパン株式会社）

電子契約システム 資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-electronic_contract/monthly-ranking/

【BOXIL資料請求数ランキングとは】

「BOXIL」上で行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。請求書発行システム、人事評価システム、ERP、BIツール、離職防止ツールなど、450以上のカテゴリにおいて定期的に資料請求数ランキングを発表し、SaaS比較に役立つ情報を提供しています。

※資料請求数とは、有料掲載いただいている企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています

【引用に関するお願い】

本ランキングを引用する際は、出典として「BOXIL」と明記し、ウェブの場合は該当ページへのリンクも設置してください。本ランキングデータの引用にあたっては、内容の改変・一部抜粋による誤解を招く表現はご遠慮ください。引用の際は原文の意図を損なわないようお願いいたします。

記載例：BOXIL「BOXIL資料請求数ランキング（2026年4月度）」, 2026年5月14日確認, https://boxil.jp/monthly-ranking/

【BOXILについて】

「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。

「BOXIL」URL： https://boxil.jp/

サービスご掲載はこちら：https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal(https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。