みんなでわかちあう、新しい野外シネマ体験「PICNIC CINEMA」 開催！恵比寿の名店が集結、映画と楽しむグルメ＆体験プログラムが決定

サッポロ不動産開発株式会社

恵比寿ガーデンプレイス（所在地：渋谷区恵比寿4丁目）は、2026年6月5日（金）から7月5日（日）まで開催する野外シネマイベント「PICNIC CINEMA（ピクニックシネマ）」において、上映全15作品に加え、イベント期間中に楽しめるグルメや体験プログラムなどの詳細を決定しました。

センター広場には、人工芝エリアと大型スクリーンを備えた野外シネマを設置。期間中の金・土・日曜日の夜に、厳選した作品を上映します。心地よい夜風を感じながら泣いたり笑いあったり、みんなで歌ったり踊ったり、映画の感動を会場全体で分かち合う新しいシネマ体験が本イベントの魅力です。

また、本イベントでは10店舗のフードトラックが週替わりで登場する「EBISU FOODIES’ PICNIC」を同時開催します。「ヱビスビール」に合う逸品をテーマに、恵比寿で活躍する料理人が考案したフードを提供します。あわせて、恵比寿ガーデンプレイス館内のレストランやカフェ、ショップからは、イベント期間限定メニューも多数登場します。その他、人工芝の広場で心と身体を整える「PICNIC YOGA（朝・夜）」の開催や、Instagramキャンペーンなど、映画鑑賞にとどまらないプログラムも展開。心地よい夜風の中で、映画と食、そして空間をみんなでわかちあう恵比寿ガーデンプレイスならではの野外シネマフェスをお楽しみください。

◆期間：2026年6月5日(金)～7月5日(日)

◆料金：入場無料

◆場所：恵比寿ガーデンプレイス センター広場、時計広場

◆主催：恵比寿ガーデンプレイス

◆内容：野外シネマ上映、フードトラック出店、ヨガ体験、SNSキャンペーン 他

※詳細は恵比寿ガーデンプレイスホームページで順次公開します

※イベント内容は都合により変更となる場合があります。※荒天の場合、中止することがあります

◆URL：https://event.gardenplace.jp/special/picniccinema2026/

毎年好評の野外シネマ上映イベント、全15作品決定！夜風を感じながら開放的な空間で過ごす特別な映画体験

都会の真ん中、心地よい風が吹き抜ける恵比寿ガーデンプレイスで新しい野外シネマ体験。泣いたり笑いあったり、みんなで歌ったり踊ったり、映画の感動を会場全体でわかちあえる。思い思いのピクニックスタイルで、ここにしかない野外シネマフェスをお楽しみください。

本年も全国を旅する移動映画館「キノ・イグルー」がプロデュース。「トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦」(2024)、「歩いても歩いても」(2008)、「小さな恋のメロディ」(1971)など全15作品を上映予定です。

◆期間：2026年6月5日(金)～7月5日(日)

上記期間の金曜日、土曜日、日曜日に開催

◆時間：19:30～＜上映日共通＞

◆上映スケジュール

6/5（金） 『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024年）

6/6（土） 『レディバード』（2017年）

6/7（日） 『歩いても歩いても』（2008年）

6/12（金） 『パスト・ライブス／再会』（2023年）

6/13（土） 『トゥルーマン・ショー』（1998年）

6/14（日） 『小さな恋のメロディ』（1971年）

6/19（金） 『さらば青春の光』（1979年）

6/20（土） 『Flow』（2024年）

6/21（日） 『あの頃ペニーレインと』（2000年）

6/26（金） 『フランシス・ハ』（2012年）

6/27（土） 『ギャラクシー・クエスト』（1999年）

6/28（日） 『風のマジム』（2025年）

7/3（金） 『ちょっと思い出しただけ』（2022年）

7/4（土） 『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』（2024年）

7/5（日） 『パターソン』（2016年）

(C)2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.

6月5日(金)

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』

(C) 2008「歩いても 歩いても」製作委員会

6月7日(日)

『歩いても歩いても』

(C)Copyright 1971 Sagittarius Entertainment, Inc.All Rights Reserved..

6月14日(日)

『小さな恋のメロディ』

【キノ・イグルーについて】

東京を拠点に全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館など様々な空間で、世界各国の映画を上映しています。

http://kinoiglu.com/

開放感抜群 都会の真ん中でヨガ体験

PICNIC YOGA（ピクニックヨガ）

人工芝の開放的な広場で、「朝ヨガ」「夜ヨガ」を開催します。

朝の陽の光や夜風など、都会の真ん中で自然を感じながら、心も身体もリラックスできる体験ができます。

協力：グランサイズ恵比寿ガーデン

◆期間：2026年6月10日(水)～7月2日(木）

◆開催日程：

【朝ヨガ】 7：30～

6月11日(木)、6月17日(水)、6月23日(火)

【夜ヨガ】 19：00～

6月10日(水)、6月18日(木)、6月22日(月)、6月24日(水)

6月29日(月)、7月1日(水)、7月2日(木)

◆ご参加にあたっての注意事項：

・参加は先着順約100名

・荒天などにより開催中止の際は、朝ヨガは前日夕方に、夜ヨガは開催当日の正午以降、

恵比寿ガーデンプレイス公式HPとFacebook、Instagramにてお知らせします。

・受付時間は開催30分前からとなります。受付後に場所を確保いただきます。

・貸出用のヨガマットのご用意はありますが枚数に限りがあるため、ヨガマット等をご持参ください。

・ペットの同伴はご遠慮いただいております。またお子様同伴の際は、お子様が周りを歩いたりしないようご配慮の上ご参加願います。

・当日の様子を撮影し、今後の広報活動に使用する可能性がありますので、 ご了承くださいますようお願い申し上げます。

恵比寿ガーデンプレイスでの特別な体験をプレゼント！

PICNIC CINEMA Instagramキャンペーン

◆期間：2026年6月5日(金)～7月5日(日)

◆応募条件：

恵比寿ガーデンプレイス公式Instagram(@yebisu_garden_place)のフォローと

キャンペーン投稿への「いいね」、イベントに参加された感想を「コメント」いただく、計3点となります。

※恵比寿ガーデンプレイスをアカウントメンションして、イベントの様子を投稿いただくと当選確率アップ！

◆賞品：

・ラターブル ドゥ ジョエル・ロブションのランチお食事券 2組4名様

・恵比寿ガーデンシネマの鑑賞券＋＆CAFE100円OFFクーポン 5組10名様

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更される場合があります。変更が生じた場合は、公式SNSアカウントおよび恵比寿ガーデンプレイス公式HPにて速やかにお知らせします。あらかじめご了承ください。

都心のピクニックを満喫！恵比寿ガーデンプレイスの「テイクアウトグルメ」を紹介

■館内レストラン・カフェ・ショップからイベント期間限定メニューが登場！

片手で食べられる“ワンハンドフード”などPICNIC CINEMAに合わせた特別メニューやセットを各店舗が考案！

〈恵比寿ガーデンプレイスタワー B1〉

よつ葉ミルクプレイス

少しビターなコーヒーシェイク 763円

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

サンドイッチ ニソワ ～ニース風サンドイッチ～ 800円

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

トウモロコシのリュスティック 350円

WINE MARKET PARTY

TAKASAGOYA バジルそら豆 388円

ロータリ ブリュット 187ml 1,210円

〈ブルーノート・プレイス〉

BNP STAND

ポップベニエ＆ディップ 600円

※シネマ開催日のみ販売

BNP STAND

せとかシトラスソーダ 700円

※シネマ開催日のみ販売

〈センタープラザ B2 フーディーズガーデン〉

デリカテッセン ヤマブキ

ヤマブキ特製 スパイシーチリのメキシカントルティーヤ 1,200円

セントラルスクエア

まるごと搾り！オレンジジュース 378円

※セントラルスクエア内「Gelateria」（9:30～17:30、金・土・日は～19:30）にて販売

福の蔵 by お福酒造

福の蔵謹製 おにぎり・おつまみセット 1,100円

※シネマ開催日のみ販売

〈センタープラザ B1〉

TODAY'S SPECIAL

ポテトチップス 376円

ナッツ各種 990円

箕面ビール 550円

カゴ 3,300円～

Atelier LaLa

お好きなドーナツ4個とドリンク２個のセットを10％OFF

（他のサービスとの併用は不可）

※シネマ開催日のみ販売

宮越屋珈琲

かき氷 700円

〈恵比寿ガーデンシネマ内〉

＆CAFE

ヒルバレーミックス（キャラメルとチーズ味の２種がミックスされたポップコーン） 1,200円

〈東京都写真美術館 1F〉

フロムトップ

黒いチーズケーキ 900円

いちじくと三河みりんのガトーショコラ 900円

〈エントランスパビリオン・時計広場 1F〉

YEBISU BAR STAND

ヱビスビール各種 790円～

※提供期間や提供数等は店舗によって異なる場合がございます。詳細は各店舗までお問い合わせください。

「ヱビスビール」に合う逸品 フードトラックが週替わりで登場！

EBISU FOODIE’S PICNIC

ヱビスビール発祥の地「恵比寿」で100店舗以上の飲食店が参加し、今年で11回目の開催となる『ヱビスビールに合う逸品グランプリ』のコラボポップアップイベント「EBISU FOODIE’S PICNIC」。

現在大注目の10店舗がお店を飛び出しフードトラックにてヱビスビールと映画にピッタリの料理を特別提供します。

「ヱビスビールに合う逸品グランプリ」URL：https://ebisu-gp.com/

6月5日(金)～7日(日)

OSTERIA BAR Via PocaPoca

北イタリア・エミリアロマーニャ州の料理を提供する老舗イタリアン。

Caribbean Restaurant Sunny Cafe

本場ジャマイカの「ジャークチキン」が名物のカリビアン料理専門店。

左：OSTERIA BAR Via PocaPoca 右：Caribbean Restaurant Sunny Cafe

6月12日(金)～14日(日)

VegeHolic

元モンスーンカフェ料理長 松尾シェフによる創作アジアン中華料理のお店。

大衆喫茶つばき

恵比寿住民から絶大な支持を受ける有名雑誌でも常連紹介される人気店。

左：VegeHolic 右：大衆喫茶つばき

6月19日(金)～21日(日)

Lila vino e cibo

福島出身の田村シェフが地元の素材を使用した注目の創作イタリアン。

95Yooya

ミャンマーと雲南省の料理が融合した都内に未だかつて無いスタイルの注目店。

左：Lila vino e cibo 右：95Yooya

6月26日(金)～28日(日)

Flamingo×チャモロ

恵比寿南の人気イタリアンFlamingoと創業50年のオムライスの名店チャモロがコラボ出店。

cafe&dining nurikabe

恵比寿で月2,000個のチーズケーキが売れる隠れ家カフェ。

左：Flamingo×チャモロ 右：cafe&dining nurikabe

7月3日(金)～5日(日)

Fish House Oyster Bar

国内外の牡蠣の漁場を渡り歩く松下シェフが切盛りするシーフードレストラン。

キッチンわたりがらす

恵比寿で不動の人気を誇る自然派オーガニックのレストラン。

左：Fish House Oyster Bar 右：キッチンわたりがらす