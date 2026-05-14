Manhattan Records(R) × F.A.T.が提案する東京発のコラボレーションプロジェクト “TOKYO CULTURE CONNECTION”

クロステックスポーツ株式会社

東京・渋谷宇田川町を代表するレコードショップManhattan Recordsと、ストリートシーンで独自の存在感を放つブランドF.A.T.によるスペシャルコラボレーションが実現。さらに、その両者のカルチャーを繋ぐ存在としてKineticsが加わり、音楽・ファッション・ライフスタイルを横断する東京発のコラボレーションプロジェクト「TOKYO CULTURE CONNECTION」を展開。

約4年ぶりとなるManhattan Records(R) × F.A.T.のコラボレーションでは、F.A.T.のシグネチャーとも言える、糸から編み立てた13ozのヘビーウェイトボディを使用したTシャツを中心にラインナップ。胸元にはManhattan Records(R) / F.A.T. ロゴの織りネーム、バックには大胆なグラフィックを落とし込んだスペシャルデザインを採用しています。

さらに、Kinetic限定アイテムとして、レコードカルチャーを象徴するグラフィックを落とし込んだエクスクルーシブTシャツも展開。加えて、80cm四方の大判バンダナやラグマット、レコードのセンターレーベルをモチーフにしたキーホルダーなど、音楽カルチャーの空気感を日常へ落とし込んだアイテムが揃います。モノグラム調のロゴデザインや、ストレートなグラフィック表現など、それぞれのカルチャーが交差する存在感ある仕上がりとなっています。

また、コラボレーションアイテムと合わせて、クラシックなウッドランドカモフラージュ柄のバギーショーツもラインナップ。各ショップの空気感ともリンクする、これから迎える盛夏に最適なコレクションを提案いたします。

さらに、本コレクションを店頭にてご購入いただいたお客様には、数量限定ノベルティとして、7inchレコードサイズに仕上げたオリジナルレコードBOXをご用意。レコードユーザーにはお気に入りの7inch収納として、またインテリアや小物収納としても活用できる、音楽カルチャーらしい遊び心を感じさせるアイテムとなっています。

本作はローンチイベントに合わせてKinetics店舗(原宿店・福岡店)では2026年5月22日(金)より、Kineticsオンラインストアでは5月23日(土) 9:00より発売いたします。

そして、5月22日（金）18:30より、Kinetics原宿にてManhattan Records(R) × F.A.T.ローンチイベントを開催。

DJには、国内外で活躍し、数多くのOfficial Mix作品も手掛けるDJ KENTA、さらにG.RINA、鎮座DOPENESSとのユニットFNCYとしても活動するZEN-LA-ROCKが出演。一夜限りのアナログセットでフロアを彩ります。

イベントはエントランスフリー＆フリードリンクにて開催。

東京の音楽とストリートカルチャーが交差する特別な一夜を、ぜひ会場でお楽しみください。

MERCHATTAN

WHITE / \12,100（IN TAX）

MERCHATTAN

BLACK×GREEN / \12,100（IN TAX）

WAX 33 1/3

WHITE / \12,100（IN TAX）

WOOTAC

OLIVE / \25,400（IN TAX）

DANAHATTAN

MULTI / \5,400（IN TAX）

BISCUIT 33 1/3

GREEN / \2,200（IN TAX）

BISCUIT 33 1/3

BLUE / \2,200（IN TAX）

MATHATTAN

BLUE / \33,000（IN TAX）

Manhattan Records(R) × F.A.T. Launch Party

▪️日時

2026年5月22日（金） 18:30～21:00

▪️会場

Kinetics 原宿

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目12－7 神宮前藤木ビル

▪️DJ

ZEN-LA-ROCK

https://www.instagram.com/zenlarock/?hl=ja

DJ KENTA

https://www.instagram.com/_djkenta_/

※入場無料 一般可

ABOUT : Kinetics(キネティクス) / SHOP URL : https://kinetics-tokyo.com/(https://kinetics-tokyo.com/)

ストリートカルチャーを基盤としたワンアンドオンリーなスタイルを提供する 『提案型ファッション・セレクトショップ』として2003年9月27日、東京・原宿にオープン。「Kinetics=動力源」をコンセプトに国内外のナショナルブランド、新鋭ブランド、ストリート、デザイナーズまでジャンルの垣根を飛び越え独自のセンス、拘り、新たな視点でセレクト。

訪れる度に新たな発見が出来、新しいカルチャーを発信する場として時代性に沿ったカルチャー(ミュージック・アート・ライフスタイル etc) 提案。

ABOUT : F.A.T（エフエーティー）/ SHOP URL:https://www.fatyo.com(https://www.fatyo.com)

都会的で日常的なカジュアルウェア。リアリティがあり、ハイクォリティ。そして確かなアイデンティティが存在する。それがFAT。

ABOUT : Manhattan Records（マンハッタンレコード）/ SHOP URL:https://manhattanrecords.jp(https://manhattanrecords.jp)

1980年創業、渋谷 宇田川町というレコードの聖地にて、創業45年の歴史を誇るヒップホップ、R&Bなどのレコードを中心に販売する専門店「Manhattan Records (マンハッタンレコード)」。 渋谷系ムーブメントや日本のヒップホップシーン興隆の一役を担い、また1990年代後半から2000年代初頭にかけてDJブームのシーンを牽引。 さらに、販売事業にとどまらず、レコードレーベル「Manhattan Recordings」として、国内外のアーティスト作品を数多くリリース。 東京のヒップホップ、レコードカルチャーを世界に向けて発信し続けている。 2025年には韓国のソウル市ホンデに店舗をオープン。日本のみならず海外からも多くの注目を集めている。

ご掲載用ダウンロード

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中山:reiji.nakayama@kinetics-tokyo.com