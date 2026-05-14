Fire TV搭載4K有機ELビエラ「Z95Cシリーズ」を発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、進化した有機ELパネル「新世代プライマリーRGBタンデム」を採用した、Fire TV搭載4K有機ELテレビZ95Cシリーズ（65V型・55V型）を2026年6月下旬（＊）に発売します。

Z95Cシリーズは、パナソニックが長年にわたり培ってきた有機EL技術を基盤に、画質および音質の両面でさらなる進化を遂げた4K有機ELテレビの最上位モデルです。

画質面では、新たな発光素子を採用し開口構造も改良した「新世代プライマリーRGBタンデム」でさらなる高輝度化を実現。加えて、「低反射ブラックフィルターPro」の採用で、画面の映り込みを低減し、明るい視聴環境においてもコントラスト感の高い映像表現を可能にしています。これら新技術により、黒が締まった暗部の階調表現から高輝度シーンに至るまで、映像本来の質感を忠実に再現します。また、4K144p入力対応やゲームコントロールボードなどゲームを楽しめる機能も充実。大画面で迫力のゲーム映像が楽しめます。

音質面では、ラインアレイスピーカー、イネーブルドスピーカー、ワイドスピーカーを組み合わせた「360立体音響サウンドシステム＋」が進化。豊かな低音の響きを実現しました。加えて独自の音声処理アルゴリズムで声の聞こえてくる位置を最適化し、映像と音が一体となった自然で臨場感のあるサウンドで楽しめます。

OSにはFire TVを採用。放送番組（※1）とネット動画（※2）が融合したホーム画面は、新UI（※3）により、観たいコンテンツをより直感的な操作で探せます。音声操作にも対応し、幅広い利用シーンに応えます。さらに、リモコンを音声で探せる「見つかるリモコン」に対応し、利便性を高めました。

また、地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド（※4）を採用するとともに、視聴位置に応じて画面の向きを調整できるスイーベル（首ふり）機能（※5）を搭載するなど、安全性と設置性にも配慮しています。

パナソニックはZ95Cシリーズで、画質・音質・操作性・安心設計を高次元で融合させることで、「黒のビエラ」としてリビングにおける視聴体験のさらなる向上を目指します。

＜特長＞

1. 進化した有機ELパネル「新世代プライマリーRGBタンデム」で黒が締まった高品位な映像表現

2.「360立体音響サウンドシステム＋」と独自の音声処理アルゴリズムで臨場感のある音場表現

3. スイーベル（首ふり）機能（※5）搭載転倒防止スタンド（※4）で安全性と設置性に配慮

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6724_1_e2cce63c29a3040ff0832320e43922ca.jpg?v=202605140151 ]

※1 BS4K・110度CS4K放送およびBS・110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。110度CS4Kは、現在放送されていません。（2026年5月現在）

有料放送は加入申し込みと契約が必要です。本シリーズは、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profile、NetFront Hybridcast Connect Server v2、NetFront Browser DTV Profile BML Editionを搭載しています。

※2 サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してもパナソニックは責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。

各機能の利用にはアプリのインストールが必要な場合があります。

第三者が提供するアプリ等のサービスについて、動作の保証をするものではございません。また、これらについてパナソニックはいかなる責任も負いかねます。

※3 Fire TVの新UI（操作画面）および一部機能は、ソフトウェアアップデートにより順次提供予定です。

※4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではございません。また、パナソニックは、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償しかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。

凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。

※5 前後15°（合計30°）に調整可能

＊社会情勢などの影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニック ウェブサイトに掲載します。

【お問い合わせ先】

パナソニック ビエラ ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-981

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]Fire TV搭載4K有機ELビエラ「Z95Cシリーズ」を発売（2026年5月14日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260514-1

＜関連情報＞

・4K液晶・有機ELテレビ ビエラ

https://panasonic.jp/viera/

・Fire TV搭載ビエラ サポート情報

https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/firetv/index.html

・Z95Cシリーズの詳細・仕様

https://panasonic.jp/viera/Z95C.html