ESGソフトウェア市場の規模は、2036年までに617億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間における年平均成長率は、8.1%になると見込まれています

ESGソフトウェア市場の規模は、2036年までに617億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2036年までの予測期間における年平均成長率は、8.1%になると見込まれています