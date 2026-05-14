※イメージ画像であり、実際のジュエリーとは異なります。

株式会社Tieelが運営する宝石・ジュエリー買取専門店「おもいお」は、ミャンマー北部・モゴック近郊で約1万1,000カラットの巨大ルビー原石が発見された報道を受け、ルビージュエリーの査定体制を強化しました。7月の誕生石や結婚40周年「ルビー婚式」の象徴として受け継がれるルビーを、産地・品質・市場動向の観点から丁寧に見直します。

■ミャンマー・モゴック近郊で約1万1,000カラットの巨大ルビー原石が見つかる

https://omoio.co.jp/column/ruby-mogok-value

2026年4月中旬、ミャンマー北部マンダレー地域のモゴック近郊で、約1万1,000カラット、重さ約2.2kgの巨大なルビー原石が発見されました。

AP通信などによると、今回の原石は1996年に同地域で見つかった2万1,450カラットの原石より小さいものの、色や透明度、品質面で高く評価されていると報じられています。

モゴックは、古くから世界的なルビー産地として知られる地域です。今回の発見は、世界の宝石市場において、同地域の存在感を改めて示す出来事となりました。

こうした背景から、国内に流通している良質なルビージュエリーについても、産地や品質を踏まえて価値を見直す動きが広がると考えられます。

※出典：https://mainichi.jp/articles/20260509/k00/00m/030/130000c

■日本国内に眠る「ルビー」の資産価値と継承の形

ルビーは7月の誕生石であり、結婚40周年を祝う「ルビー婚式」の象徴としても知られています。鮮やかな赤色が持つ華やかさや特別感から、記念日の贈り物や婚約指輪、親から子へ受け継がれるジュエリーとして選ばれてきました。

一方で、長く保管されているルビーの指輪やネックレスの中には、現在では使われなくなったデザインや、鑑別書が手元にないお品物も少なくありません。しかし、ジュエリーとしてのデザインが古く感じられる場合でも、石そのものの品質や産地、処理の有無によっては、現在の市場で改めて評価される可能性があります。

特にルビーは、色の鮮やかさ、透明度、カラット、加熱処理の有無、産地などによって評価が大きく変わる宝石です。なかでもモゴック産として評価されるルビーや、「ピジョンブラッド」と呼ばれる深みのある赤色を持つものは、国際市場でも希少性が意識されやすい傾向にあります。

今回の巨大ルビー原石の発見は、単なる海外ニュースにとどまらず、日本国内で受け継がれてきたルビージュエリーの価値を見直すきっかけにもなっています。

■「おもいお」がルビージュエリーの査定体制を強化

こうした市場背景を受け、宝石買取専門店「おもいお」では、ルビージュエリーの査定体制を強化しています。ルビーの価値は、色の鮮やかさや透明度、カラットだけでなく、加熱処理の有無、産地、鑑別書の有無によっても大きく変わります。

特にモゴック産として評価されるルビーや、非加熱の可能性があるルビーは、専門的な知識をもとに確認することが重要です。おもいおでは、宝石そのものの品質に加え、デザイン性やブランドジュエリーとしての評価も含めて総合的に査定。

GIA-GG資格保有者をはじめ、宝石に精通した鑑定士が在籍しており、ルビー本来の価値や、ジュエリーとして受け継がれてきた背景にも目を向けながら、丁寧な査定を心がけています。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「ルビーは、同じ赤い宝石に見えても、産地や処理の有無、色の鮮やかさ、透明度によって評価が大きく変わります。特にモゴック産として評価されるルビーや、非加熱の可能性がある石は、古いジュエリーであっても丁寧に確認することが大切です。

ご家族から受け継いだリングや、長く使わずに保管されているネックレスの中にも、現在の市場で改めて価値が見直されるお品物があります。売却を前提としない場合でも、まずは今の価値を知ることが、思い出のジュエリーと向き合うきっかけになると考えています。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、宝石・ジュエリー・貴金属を中心に査定を行う買取専門店です。ダイヤモンド・ルビー・サファイア・エメラルドなどの宝石をはじめ、ブランドジュエリーや貴金属製品まで幅広く対応しており、店頭買取のほか、LINE査定・宅配買取も展開しています。

・店頭買取(銀座/築地/心斎橋) ・宅配買取(全国対応) ・出張買取(全国対応) ・LINE査定:https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト:https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 :10:00~20:00(年中無休) 電話番号 :03-6263-0835 公式サイト:https://omoio.co.jp 公式LINE :https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地:〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地:〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 :株式会社Tieel(ティール) 所在地:東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F 設立 :2016年1月8日 代表者:代表取締役社長 高源 雅洋 事業 :リユース事業・EC事業 URL :https://tieel.jp