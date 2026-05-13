独立系オンライン証券の戦略的差別化が結実 ─「松井証券」のインタビューレポートを配信｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、証券コード：8628、以下「松井証券」）の2026年3月期 通期決算 インタビューレポートを配信いたしました。

レポートから見える「3つのポイント」

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

インタビューレポートはこちら :https://envalith.com/ja/companies/8628/reports/019e2162-b142-79a0-b310-209c6d41a795?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=interview&utm_content=8628- 能動的投資家をコアターゲットに据える戦略ポジショニングの確立- 顧客獲得コストの最適化とLTV極大化への転換- 金利上昇環境を活かした金融収支の構造的拡大

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/49_1_eb958a56be242c60fc20a7e42b57d692.jpg?v=202605140951 ]