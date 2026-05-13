20代キャリア採用の理由、「新卒採用だけでは若手充足できないから」がトップに。入社後の期待は「中長期的な戦力」が8割超、即戦力より長期的活躍【企業調査】

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、企業・団体の人事担当者を対象に、経験者や第二新卒など20代のキャリア採用についてインターネットアンケートを実施しました。20代キャリア採用を実施している理由は、「新卒採用だけでは若手採用を充足できないから」が最多。前年の調査でトップだった「キャリア採用強化のため」は２位に。新卒採用に苦戦して若手キャリア採用に乗り出す企業が増えているようです。入社後に期待することは、「中長期的に戦力になること（育成を前提として長く働いてくれること）」が８割超で突出。２位は「素直さ」で「新卒学生よりも早期での戦力化」を上回りました。いずれも、新卒一括採用での人材獲得競争の激化を受け、新卒と若手キャリアを一体の「20代若手採用」と捉えて実施する企業が増えている傾向を示しています。

【TOPICS】

（1）20代キャリア採用の理由、「新卒採用だけでは若手充足できないから」がトップに

（2）入社後の期待は「中長期的な戦力」84.0%が突出 即戦力より長期的な活躍

【調査の背景】

新卒一括採用での人材獲得競争が激しくなる中、若手のキャリア採用（経験者採用）を強化する企業が増えています。中でも20代を対象にしたキャリア採用を行う理由や、入社後に期待することについて調査しました。

（1）20代キャリア採用の理由、「新卒採用だけでは若手を充足できないから」がトップに

20代を対象にしたキャリア採用を実施している企業にその理由を尋ねたところ（複数回答可）、「新卒採用だけでは若手採用を充足できないから」48.0%が最多で、ほぼ半数の企業が選びました。前年同時期の調査で僅差のトップだった「キャリア採用強化のため」は44.0%で２位に。新卒採用に苦戦して若手キャリア採用に乗り出す企業が増えているようです。次いで、「欠員補充のため」38.4%、「組織活性化のため」38.0%が続きました。

（2）入社後の期待は「中長期的な戦力」84.0%が突出 即戦力より長期的な活躍

20代キャリア人材に入社後に期待すること（複数回答可）は、「中長期的に戦力になること（育成を前提として長く働いてくれること）」が84.0％で突出する値でした。２位は「素直さ」44.4%、３位「新卒学生よりも早期での戦力化」42.0％で、前年同時期の調査から順位が入れ替わりました。次いで「社内に新しい風を吹き込んでくれる」36.0％、「若い世代ならではの新しいアイディア・意見・提案」30.4%が続きました。20代キャリア採用では、即戦力よりも新卒の不足を補って長期的な活躍を期待する企業が多いことが分かります。

■調査概要

・調査期間：2026年３月16日～2026年４月10日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：企業・団体の人事担当者

・有効回答数：295件

・調査方法：Web上でのアンケート調査

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.１・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第１位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」など、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp