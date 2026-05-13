株式会社Lightblue、新たに社外監査役2名が就任しガバナンス体制を強化

株式会社Lightblue

AIスタートアップ、株式会社Lightblue（代表取締役：園田 亜斗夢、本社：東京都千代田区、以下「Lightblue」）は、事業拡大およびIPOを見据えたコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的に、2026年2月より國井 大地氏および内海 友理氏が社外監査役に就任したことをお知らせいたします。

Lightblueは2018年の創業以来、画像解析・自然言語処理技術を基盤としたマルチモーダルAIの開発・提供を通じて、企業や自治体の課題解決に取り組んでまいりました。法人向けAIエージェント「Lightblue」をはじめとする事業の拡大に伴い、経営判断の透明性、内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス体制の重要性が一層高まっています。

こうした背景のもと、公認会計士としての監査・M&Aアドバイザリーの経験に加え、スタートアップにおけるCFOおよび上場準備の知見を有する國井氏、ならびに企業法務・スタートアップ支援に知見を有する弁護士の内海氏を社外監査役として迎えることで、成長スピードを維持しながらも、規律ある経営と健全なガバナンス体制の構築を進めてまいります。

■選任の背景

Lightblueは、マルチモーダルAIの社会実装を通じて、企業の業務効率化や意思決定支援、ナレッジ活用の高度化に取り組んでいます。生成AIの活用が企業経営や業務プロセスに深く組み込まれていくなかで、AIサービスを提供する企業には、技術力だけでなく、信頼性の高い経営体制や情報管理体制、内部統制の実効性がこれまで以上に求められています。

また、今後の事業拡大およびIPOを見据えるうえでは、経営の透明性を高め、持続的な成長を支えるガバナンス基盤を整備することが重要なテーマとなります。

今回、会計・上場準備・M&A・法務領域において専門的知見を有する2名を社外監査役として迎えることで、より実効性の高い監査体制を構築し、事業成長を支える経営基盤の強化を図ってまいります。

■新任社外監査役プロフィール

＜プロフィール＞

國井 大地｜Daichi Kunii

慶應義塾大学経済学部卒業後、有限責任監査法人トーマツに入所。総合商社やITベンチャー企業等に対する監査業務に従事。

その後、不動産テック系スタートアップにてCFOとして資金調達およびIPO準備をリード。

2019年に株式会社リデルタを創業し、代表取締役に就任。アジアを中心とした海外進出支援やクロスボーダーM&A支援、事業承継支援等に従事。

公認会計士・税理士。

■國井 大地氏 コメント

この度、株式会社Lightblueの非常勤監査役に就任いたしました國井大地です。

急速に進化するAI分野において、同社の取り組みは大きな社会的意義を有していると感じております。

これまでの経験を活かし、ガバナンスおよび内部統制の観点から同社の持続的な成長に貢献してまいります。

＜プロフィール＞

内海 友理｜Yuri Utsumi

2012年慶應義塾大学法学部卒業、2014年慶應義塾大学法科大学院修了の後、2015年弁護士登録。

西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）に入所し、10年以上にわたり国内外のM&A案件を中心として幅広い企業法務に従事。

2025年に法律事務所を開設し、現在は、契約法務・コンプライアンス・コーポレートガバナンスに関する助言・支援を通じて、スタートアップを含む多様な企業の法務体制強化に寄与している。

■内海 友理氏 コメント

この度、株式会社Lightblueの非常勤監査役に就任いたしました内海友理です。

急速に発展するAI領域において、同社が社会に新たな価値を提供し続けていることに大きな可能性を感じております。

これまで数多くのM&A案件に従事する過程で幅広い業界の多様なビジネスに接してまいりました。その中で培った法務実務経験を活かし、コンプライアンスおよびガバナンスの観点から同社の健全な成長に貢献してまいります。

■ 代表取締役 園田 亜斗夢 コメント

このたび、國井大地氏および内海友理氏を社外監査役として迎えることができ、大変心強く感じております。

当社は、マルチモーダルAIの社会実装を通じて、企業や自治体の業務変革を支援してまいりました。法人向けAIエージェント「Lightblue」の導入拡大をはじめ、事業が新たな成長フェーズに入るなかで、より高度な経営管理体制、内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス体制の構築が重要になっています。

國井氏は、公認会計士としての専門性に加え、スタートアップCFOとして上場準備をリードされた経験を有しており、当社の経営管理体制の強化に大きく貢献いただけるものと考えています。内海氏は、弁護士として企業法務・ガバナンス領域における専門的知見を有しており、当社が社会から信頼されるAIカンパニーとして成長していくうえで、重要な役割を担っていただけると考えています。

今後も、成長スピードを維持しながら、透明性と規律ある経営体制を整備し、社会から信頼されるAIカンパニーとして事業を推進してまいります。

【Lightblueについて】

■Lightblue株式会社（https://www.lightblue-tech.com/）

設立：2018年1月

代表者：代表取締役 園田 亜斗夢

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目3-6 CIRCLES御茶ノ水5F

顧問：鳥海不二夫（東京大学大学院工学系研究科教授）

事業内容：画像解析・自然言語処理AIを軸にソリューションを開発。

法人向けAIサービス「Lightblue」

人物にフォーカスした画像解析システム「Human Sensing」

LightblueのLLMモデル（Hugging Faceリンク）：

https://huggingface.co/lightblue/aokarasu-72B

法人向けAIエージェントサービス「Lightblue」について

「Lightblue」は、社員や職員の日常業務に寄り添い、幅広いタスクを支援する次世代AIエージェントです。検索・要約・文字起こし・画像生成までをワンストップで実行できるほか、ノーコードで業務特化型チャットボットを構築することも可能。法人・自治体向けの厳格なセキュリティを備えているため、誰でも安心してご利用いただけます。

また、多様なデータソースと連携し、企業や自治体が保有する独自の情報を活用して、必要な情報の検索や文書作成を迅速かつ正確に実行します。実務に即したAI活用を実現し、業務効率を飛躍的に向上させます。

サービスサイト： https://www.lightblue-tech.com/lightblue/