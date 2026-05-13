【2026年5月14日（木）スタート】NAGHEDI（ナゲディ）POP UP STOREを開催｜人気トート「ST BARTHS」中心に展開

株式会社 トゥモローランド〈NAGHEDI（ナゲディ）〉

本イベントでは、通常取り扱いのない〈NAGHEDI〉のバッグコレクションを期間限定で展開。「ST BARTHS TOTE（セントバース トート）」を中心に、サイズバリエーション豊富にご用意いたします。

軽量で扱いやすく、水や汚れにも強い素材を使用したバッグは、日常使いはもちろん、トラベルやレジャーシーンにも最適。ユニセックスでご使用いただけるデザインも魅力です。

この機会にぜひ店頭にてご覧ください。

詳細を見る :https://store.tomorrowland.co.jp/products/?page=1&stock_none=1&grouping=0&size=120&gender=10&q=NAGHEDI&sort=score

St Barths Small Tote

〈NAGHEDI（ナゲディ）〉Color. Cashmere 33-03-62-03053 \48,400 (tax in)

St Barths Medium Tote

〈NAGHEDI（ナゲディ）〉33-03-62-03119 \58,300 (tax in)

軽量で扱いやすく、水や汚れにも強い素材を使用したバッグは、日常使いはもちろん、トラベルやレジャーシーンにも最適。ユニセックスでご使用いただけるデザインも魅力です。

この機会にぜひ店頭にてご覧ください。

ABOUT｜NAGHEDI（ナゲディ）

20年近くアクセサリー業界に身を置いてきたデザイナーのSara Naghedi氏によって、

2016年に立ち上げられたブランド。

ひとつひとつ手織りで作られている〈NAGHEDI〉のバッグは、サスティナブルに努め長持ちし、

クリーニングや手入れが簡単なウェットスーツに使用されます水や汚れに耐久性のある素材を用いた独自の製法で作られています。

［開催店舗・期間］

▪︎5月14日（木）～5月24日（日）

トゥモローランド 大分トキハ店

大分県大分市府内町2-1-4 大分トキハ本店 2F

instagram：@tomorrowland_kyushu



トゥモローランド 浜松遠鉄店

静岡県浜松市中央区砂山町320-2 遠鉄百貨店 新館 1F

▪︎5月21日（木）～5月31日（日）

トゥモローランド 大阪高島屋店

大阪府大阪市中央区難波5-1-5 大阪高島屋店 3F

instagram：@tomorrowland_osaka



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